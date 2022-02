Am Ende geht ihnen die Puste aus

Basketball Löwen Braunschweig – s.Oliver Würzburg 80:75 (25:27, 21:21, 12:18, 22:9)

Würzburg: Rodriguez 14, Moller 13, Parodi 12, Buford 10, Skele 9, Hunt 5, Böhmer 4, King 3, Stanic 3, Hoffmann 2, Montero.

Auch Cameron Hunts Dynamik verhinderte die erneute Niederlage der Würzburger nicht. © Heiko Becker

Zum zweiten Mal war es spannend bis in die Schlussminute, zum zweiten Mal musste sich s.Oliver Würzburg den Basketball Löwen Braunschweig knapp geschlagen geben: In einer vorgezogenen Begegnung des 24. Spieltags der Basketball-Bundesliga lagen die Unterfranken vor 500 Zuschauern in der „Volkswagen Halle“ bis 95 Sekunden vor Schluss in Führung, leisteten sich in der Crunchtime aber zu viele Unkonzentriertheiten und unterlagen den Gastgebern in einem Krimi am Donnerstagabend mit 75:80 (48:46).

Nationalspieler David Krämer war nicht nur Topscorer der Partie mit 22 Punkten, sondern traf auch den entscheidenden Dreier zum letzten Führungswechsel in der 39. Minute. „Wir haben 35 Minuten lang gut gespielt. Braunschweig hat aber doppelt so viele Freiwürfe wie wir geworfen, und in der Schlussphase haben wir durch unsere Ballverluste zu viele einfache Punkte erlaubt“, sagte Headcoach Sasa Filipovski.

Angeschlagen, aber einsatzfähig - dieses Attribut galt am Donnerstag für fast den halben Kader von s.Oliver Würzburg. Weil Aigars Skele und William Buford wieder fit genug waren, konnte Sasa Filipovski mit dem kompletten Aufgebot antreten, und seine Schützlinge knüpften von Beginn an nahtlos an die gute Leistung aus dem Heimspiel am Sonntag gegen Alab Berlin an. Vor allem Spielmacher Luciano Parodi war in Spiellaune und antwortete auf die ersten gelungenen Offensivaktionen der Braunschweiger mit drei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen in Serie.

Braunschweig gelang das durch einen Dreier von David Krämer zum 37:33 in der 14. Minute, aber s.Oliver Würburg schlug mit einem 8:0-Lauf zurück und drehte den Spielstand binnen gut zwei Minuten: Craig Moller traf ebenfalls von jenseits der 6,75-Meter-Linie zum 37:41.

Am Sonntag wieder Heimspiel

s.Oliver Würzburg und ging mit einem 66:58-Vorsprungins letzte Viertel gehen und war in der 35. Minute immer noch mit 73:69 vorne. Cameron Hunt und Nano Parodi nutzten in dieser Phase zwei Chancen von der Dreierlinie nicht, und anschließend häuften sich die Fehler, so dass Braunschweig die Partie mit einem 11:0-Lauf in der Crunchtime an sich reißen konnte. Durch einen Korbleger von Owen Klassen und zwei Freiwürfe von Tookie Brown beim Stand von 78:73 mit verbleibenden 25 Sekunden Spielzeit war die Begegnung entschieden.

Weiter geht es für Würzburg am Sonntag mit einem Frankenderby-Heimspiel um 15 Uhr gegen Brose Bamberg in der „tectake Arena“. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen des Freistaats Bayern sind 785 Zuschauer zugelassen. pw