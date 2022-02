1570 Fans dürfen anfeuern

Das nächste Heimspiel ist bereits so gut wie ausverkauft: Durch die gelockerten Corona-Beschränkungen der bayerischen Staatsregierung ist beim Hallensport ab sofort wieder eine 50-prozentige Auslastung erlaubt. Für die „tectake Arena“ bedeutet das: 1570 Zuschauer beim Basketball. Alle Dauerkarten sind daher sofort wieder gültig, nur rund 100 Tickets aus dem Gäste-Kontingent gehen in den freien Verkauf.

Es gilt weiterhin die 2G-Plus-Regelung und eine FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Halle. Dauerkarten-Abonnenten haben ab Donnerstag um 13 Uhr die Möglichkeit, ihre Plätze über den Zweitmarkt im Online-Shop für das Heimspiel gegen Bonn zum Weiterverkauf anzubieten.

Welchen Unterschied die lautstarke Unterstützung der Heimfans ausmachen kann, hat der Sieg im Frankenderby gegen Brose Bamberg vor gut 700 Zuschauern am vergangenen Sonntag gezeigt. Das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause findet am Mittwoch, 16. Fabruar, um 19 Uhr gegen den Tabellendritten Telekom Baskets Bonn statt. Da es sich durch die Lockerungen um eine Veranstaltung mit mehr als tausend Zuschauern handelt, ist der Ausschank von Alkohol nicht gestattet. Der Innenraum-Block G wird wieder zum Stehplatzbereich, alle weiteren aktuellen Hygieneregeln und Zugangsvoraussetzungen sind auf der Webseite von s.Oliver Würzburg unter „soliver-wuerzburg.de/faq“ zusammengefasst.

Nachholtermine stehen fest

Bereits zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Bonn, also am 18. Februar (Freitag, 19 Uhr), wird das kurz vor Weihnachten ausgefallene Auswärtsspiel in Ulm nachgeholt. Auch die wegen verschiedener Corona-Fälle verlegten Partien in Frankfurt und Chemnitz hat die BBL inzwischen neu terminiert: In Frankfurt tritt s.Oliver Würzburg am 16. März (19 Uhr) an, in Chemnitz am 24. März (19 Uhr). pw