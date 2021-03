Wollen die Würzburger Kickers noch eine reelle Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga haben, dann sind sie in den letzten zehn Saisonspielen zum Punkten verdammt – wenn möglich schon am Sonntag in Hannover (Anpfiff 13.30 Uhr). Nach den Niederlagen in Bochum und jüngst gegen Heidenheim hat sich die Lage zugespitzt: Neun Zähler beträgt der Rückstand bereits zum rettenden 15.

