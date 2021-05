Zum Abschluss ein 1:1 der Würzburger Kickers

Würzburg. Der FC Würzburger Kickers hat am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2020/21 daheim 1:1 gegen den SC Paderborn gespielt. Die „Rothosen“ hätten aufgrund der deutlichen Mehrzahl an klaren Chancen das Spiel gewinnen müssen. Der FWK stand schon vor dem Anpfiff als Absteiger fest. Einen Spielbericht lesen Sie am Sonntagabend auf www.fnweb.de, eine Analyse mit Stimmen zur Begegnung am Montagnachmittag und am Dienstag in unserer Printausgabe.

