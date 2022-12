Zufrieden und weiter ambitioniert

Keine Frage, der FC Würzburger Kickers kann mit dem Verlauf der bisherigen Regionalliga-Saison 2022/23 durchaus zufrieden sein. Mit 54 Punkten belegt der FWK nach 23 Spielen den zweiten Tabellenplatz. Der Abstand auf Spitzenreiter Unterhaching beträgt lediglich drei Zähler. Zudem stellen die Kickers mit 71 erzielten Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Großen Anteil daran hat neben Toptorjäger Saliou Sané (15 Tore) auch Ivan Franjic (11 Tore, 12 Vorlagen): „Ich spüre das Vertrauen des Trainerteams und meiner Mannschaftskollegen. Das gibt mir das notwendige Selbstvertrauen, um Top-Leistungen abzurufen. Außerdem ist die Chemie bei uns im Team hervorragend. Wir verstehen uns auch neben dem Platz und unternehmen viel gemeinsam.“

Grund genug für den 25-Jährigen, eine kleine Kampfansage nach Unterhaching zu schicken: „Ich denke, dass wir fußballerisch besser sind und noch mehr Qualität mitbringen als die Spvgg. Unterhaching. Damit können wir hoffentlich die fehlende Erfahrung wettmachen. Mit 25 Jahren gehöre ich schließlich schon zu den ältesten Spielern im Kader. Bei Haching ist das anders.“

In der Tat stellen die Münchner Vorstädter mit einem Durchschnittsalter von 26,37 Jahren den zweitältesten Kader der Liga. Nur Viktoria Aschaffenburg ist in dieser Statistik vor Unterhaching zu finden (26,92 Jahren). Die Kickers kommen gerade einmal auf einen Altersdurchschnitt von 24,29 Jahren. Damit belegen die Mainfranken in dieser Statistik den neunten Platz. Auch deshalb zieht Trainer Marco Wildersinn ein durchaus positives Fazit: „Wir sind hier im Sommer zusammengekommen, kannten uns alle nicht, haben es schnell geschafft, eine Einheit zu formen, die erfolgreich Fußball spielt. Das ist natürlich sehr positiv.“

Immer noch im Training

Trainingsfrei haben die Rothosen-Akteure allerdings noch nicht. So wird Wildersinn nach eigener Aussage seine Elf noch bis zum 15. Dezember zum täglichen Übungsprogramm bitten: „Es geht darum, uns sportlich ein bisschen zu betätigen – ein abwechslungsreiches Programm auch einmal mit Handball und Boxen.“

Ab 16. Januar starten die Rothosen dann in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde in der Regionalliga Bayern. Ob es dabei Neuzugänge geben wird, ist derzeit noch offen. Natürlich dürften dabei auch die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen rund um den Dallenberg eine Rolle spielen (wir berichteten). Trotzdem hofft Wildersinn auf Verstärkungen: „Der Wille ist bei den Verantwortlichen da.“