Zufrieden nach der Zwangspause

Viktoria Berlin – FC Würzburger Kickers 1:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Berlin: Krahl, Gunte, Lewald, Hahn, Pinckert, Jopek, Becker, Beyreuther, Küc (84. Seiffert), Lucas Falcao (71. Cigerci), Ogbaidze (63. Verkamp).

Würzburg: Bonmann, Waidner, Schneider, Kraulich, Lungwitz, Meisel, Pepic, Atmaca (70. Adigo), Kopacz, Heinrich (82. Nikolov), Pourié (76. Strohdiek).

Tore: 0:1 (8.) Pepic, 1:1 (75., Foulelfmeter) Cigerci. – Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim). – Zuschauer: 846.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Würzburger Kickers bleiben in der 3. Liga unter dem neuem Trainer Danny Schwarz weiter ungeschlagen. Am Sonntagmittag erkämpfte sich der FWK ein 1:1 bei Viktoria Berlin. Für den FWK war dies gleichzeitig das erste Pflichtspiel nach drei Wochen Corona-Zwangspause.

Dementsprechend fand Danny Schwarz nach der Partie lobende Worte für seine Mannschaft: „Nach den letzten Wochen war es heute schwierig. Daher war klar, dass es eine brutale Aufgabe wird. Mit den ersten 20 Minuten bin ich hochzufrieden, weil wir es richtig gut gemacht haben und Druck auf den Ball bekommen haben. Allerdings war klar, dass die Körner fehlen. Letztlich nehmen wir den Punkt sehr gerne mit und ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie es angenommen hat.“ Dagegen zog Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato ein gemischtes Fazit: „In den ersten 25 Minuten wollten wir es erzwingen und haben nicht unseren Matchplan verfolgt, die Bälle zu früh verloren. Das war nicht gut. Wir wollten heute die Punkte einfahren und hätten nach der Pause das Spiel für uns entscheiden können. Mich nervt, dass wir nicht gewonnen haben. Dennoch nehmen wir den Punkt dankend mit, weil wir wissen, wo wir herkommen.“

Früher Führungstreffer

Vor der Partie nahm Danny Schwarz drei Änderungen an seiner Startelf vor. Leon Schneider, Dildar Atmaca und Moritz Heinrich rückten in die erste Elf. Lars Dietz musste kurzfristig wegen Knieproblemen passen. Saliou Sané fehlte wegen Rückenproblemen, Robert Herrmann und Fanol Perdedaj wegen Trainingsrückstands. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld sorgte Mirnes Pepic für den frühen Führungstreffer für die Mainfranken (8.). Auch danach blieb die Schwarz-Elf weiter am Drücker und hätte die Führung durch David Kopacz (14.) und Mirnes Pepic (18.) weiter ausbauen können.

Per Elfmeter zum Ausgleich

Dagegen hatte Viktoria Berlin nur eine gute Möglichkeit von Shalva Ogbaidze aufzubieten (30.). Der Mittelstürmer der Viktoria scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins Duell an FWK-Schlussmann Hendrik Bonmann. Kurz zuvor rauschte eine Direktabnahme von Moritz Heinrich knapp über das Berliner Tor (39.). So blieb es zur Pause bei der knappen Führung der Kickers.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

ach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild. Plötzlich erwachten die Hausherren und übernahmen nun immer mehr das Kommando. So kam die Viktoria durch Falcao (47., 61.) zu den beiden ersten Torannäherungen im zweiten Durchgang. Allerdings agierten die Hausherren offensiv insgesamt viel zu ungefährlich, was Trainer Muzzicato mit der Hereinnahme von Topscorer Tolcay Cigerci ändern wollte.

Und der Offensivspieler war kaum auf dem Platz, als sich ihm schon die Möglichkeit zu seinem siebten Saisontreffer bot. Nachdem Tobias Kraulich Berlins Pasqual Verkamp im Strafraum zu Fall gebracht hatte, gab es einen Foulelfmeter für die Viktoria, den Cigerci sicher zum 1:1 verwandelte (75.). Der 26-Jährige hätte in der Nachspielzeit die Partie sogar noch komplett drehen können, als er mit seinem Abschluss am glänzend reagierenden Hendrik Bonmann scheiterte (90.+2).

Am Samstag geht es ab 14 uhr daheim gegen Meppen.