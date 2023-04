Zufrieden – mit dem Auftritt und dem Ergebnis

FC Würzburger Kickers – SV Heimstetten 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Friedsam, Göttlicher, Haas (89. Wegmann), Hägele, Montcheu, Franjik, Karimani (84. Alberico), Meisel, Zaiser, Caciel (75. Leipold), Sané (88. Aksu).

Heimstetten: Knauf, Fambo, Maljojoki, Sengersdorf, Steimel (75. Kadiric), Awata, Micheli (86. Biton), Sakhi Zada (68. Zander), Weser (46. Vrenezi), Burke, Riglewski (85. Manole).

Mehr zum Thema Regionalliga Bayern Ein Sieg für die Moral Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball „85 Punkte wären gut“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Es bleibt nur das Hintertürchen . . . Mehr erfahren

Tore: 1:0 Zaiser (22.), 2:0 Sané (56.), 3:0 Karimani (76.). – Schiedsrichter: Philipp Götz (Schwandorf). – Zuschauer: 1859.

Saisonendspurt oder schon Sommerfußball? Bei strahlendem Sonnenschein bekamen die 1859 Zuschauer in der Würzburger Akon-Arena am Samstagnachmittag eine einseitige, mitunter langweilige, Regionalligapartie geboten. Der Tabellenzweite FC Würzburger Kickers schlug das Schlusslicht SV Heimstetten ungefährdet mit 3:0.

Der Anpfiff durch Schiedsrichter Philipp Götz erfolgte erst mit einer Viertelstunde Verspätung erfolgen. Die Gäste aus Oberbayern steckten mit ihrem Bus im Stau fest. Es dürfte eine quälende Hin- und Rückfahrt für die Mannschaft von Cheftrainer Roman Langer gewesen sein. Seit Samstag um etwa 16 Uhr steht das Team aus dem Münchner Vorort als Absteiger in die Bayernliga fest. Ein Aufbäumen war aber auch freilich in den 90 Minuten gegen den haushohen Favorit aus Unterfranken nicht mehr wirklich zu erkennen. Die Langer-Elf konzentrierte sich tief stehend auf das Toreverhindern. „Das war eine eindeutige Geschichte“, gab auch Coach Langer hinterher in der Pressekonferenz zu. „In der ersten Hälfte hatten die Kickers gefühlt 80 Prozent Ballbesitz.“ Daraus machten die Hausherren allerdings noch relativ wenig. Lediglich ein Freistoß von Top-Scorer Ivan Franjic aus gut 18 Metern, flog bedrohlich nahe in Richtung Heimstettener Tor (9.). In der 21. Minute musste dann, nachdem die Gäste-Abwehr bei einem Kickers-Einwurf gar nicht auf der Höhe war, Keeper Moritz Knauf das erste Mal hinter sich greifen. Maximilian Zaiser traf mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze zum 1:0. „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, der Gegner hatte eine sehr gutes Positionsspiel“, analysierte Langer hinterher etwas geknickt. Das ungleiche Duell ging – obwohl die Kickers das „Gaspedal“ kaum durchdrückten – bis zur Pause nahtlos weiter. SVH-Schlussmann Knauf verhinderte mit zwei Paraden gegen Franjic (29., 33.) einen höheren Rückstand.

Aufbäumen zu erkennen

„Aufgeben gibt’s nicht“, sagte Langer seiner Elf in der Kabine, verriet er später. Ein kleines Aufbäumen war durchaus zu erkennen. Dennoch erhöhten die Kickers standesgemäß auf 2:0, kurz nach der Pause, durch Saliou Sanés 18. Saisontor (56.) nach einer flachen Hereingabe von Rechtsverteidiger Thomas Haas. Nach einer Stunde hatte der eingewechselte Meriton Vrenezi die erste Heimstettener Chance. Kickers-Keeper Vincent Friedsam, der nach einer Handverletzung im Januar, sein Comeback feierte, hielt stark. In der Schlussphase erhöhte der umtriebige Dardan Karimani, nach Steilpass von Dominik Meisel, zum 3:0-Endstand (76.).

„Wenn du das heute verlierst, bist du der Depp“, erklärte Kickers-Trainer Marco Wildersinn im Nachgang die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen den designierten Absteiger. „Für uns war es daher wichtig, konzentriert ins Spiel zu gehen.“ Das gelang. Die Kickers, die erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Siege hintereinander holten, boten eine seriöse Vorstellung, auch wenn man vom wuchtigen und oft furiosen Offensivspiel der Hinrunde weiter ein gutes Stück entfernt scheint.

„Es war wichtig für unser Selbstvertrauen, das wir in die nächsten Spiele mitnehmen können“, betonte Wildersinn – mit Blick auf die wesentlich schwierigeren Aufgaben, die anstehen, am nächsten Spieltag beim SV Wacker Burghausen und anschließend am „Dalle“ gegen die U23 des Deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Vermutlich dann auch wieder mit einem besser bestückten Kader. Am diesem Samstag saßen neben Torhüter Eric Verstappen nur vier Feldspieler auf der Bank. „Heute sind wir zufrieden – mit dem Auftritt und dem Ergebnis“, findet Wildersinn. Das kam im Jahr 2023 bis dato auch noch nicht häufig vor.