Ziegner sieht Team „auf gutem Weg“

FC Juniors Oberösterreich – FC Würzburger Kickers 2:5

Würzburg: Bonmann (60. Richter), L. Breunig (60. Kraulich), Schneider (60. Dietz), Strohdiek (60. Hoffmann), Waidner (60. Adigo), Meisel (60. Hägele), Perdedaj (47. Kopacz), Herrmann (60. Lungwitz), Lotric (60. Atmaca), Heinrich (90. Schneider), M. Breunig (60. Sané).

Tore: 0:1 (20.) Lotric, 0:2 (32.) Heinrich, 0:3 (67.) Sané, 0:4 (70.) Atmaca, 1:4 (77.) Burgstaller, 1:5 (97.) Kopacz, 2:5 (120.) Altunbas.

„Das Spiel war im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Wir hatten viele Passagen im Spiel, in denen das funktioniert hat, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind auf einem guten Weg aber haben natürlich auch noch Luft nach oben.“ Das waren die Worte von Torsten Ziegner, dem Trainer des FC Würzburger Kickers nach dem ersten Testspiel des FWK im Trainingslager in Ampflwang. Zu den fünf Toren trafen die Unterfranken noch zweimal den Pfosten (Kraulich und Dietz).

Für die Kickers steht schon der nächste Test an, und zwar am Sonntag, 4. Juli, um 17 Uhr. Gegner ist in der „Huber-Arena“ in Wels Zweitligist Fortuna Düsseldorf. fwk/red