Würzburger Kickers: Zufrieden nach der Zwangspause

Würzburger Kickers: Danny Schwarz deutet weitere Neuzugänge an

Nach drei Wochen ohne Spiel geht es für die Würzburger Kickers am morgigen Sonntag, 21. November, in Berlin (Anpfiff: 13 Uhr) wieder um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach mehreren Corona-Fällen im Team hofft der FWK gegen den starken Aufsteiger Viktoria Berlin an die starke Phase vor der Zwangspause anknüpfen zu können. Vor 22 Tagen herrschte am „Dalle“ nach Monaten, die vollbepackt waren mit Enttäuschungen und Rückschlägen, endlich mal wieder so etwas wie ein Gefühl des Aufschwungs. Der neue Cheftrainer Danny Schwarz lenkte die Mannschaft fast im Handumdrehen auf die Siegerstraße, auf der für die Kickers seit dem Zweitliga-Aufstieg 2020/21 offensichtlich kein Platz mehr vorgesehen war. Sieben Punkte aus drei Spielen, darunter im letzten Spiel am 31. Oktober der 2:0-Auswärtssieg vor 20 000 Zscuaherun am Betzenberg in Kaiserslautern, lautet die stolze Startbilanz von Schwarz bei den Unterfranken. {element} Gefühlt geht es wieder bei Null los Gefühlt geht es für den ehemaligen Bundesligaprofi in Würzburg jetzt wieder bei Null los. Das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig und das Toto-Pokalspiel beim FC Schweinfurt 05 mussten Corona-bedingt verlegt werden. „Drei Wochen sind im Fußball eine gefühlte Ewigkeit“, findet Schwarz, der sich ärgert über die Zwangspause: „Ich hoffe, dass die Jungs noch den Rückenwind und das gute Gefühl im Kopf haben.“ Immerhin kann der 48-Jährige in Berlin wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Die jüngst Corona-Infizierten Mirnes Pepic, Hendrik Bonmann, Marvin Pourié und Niklas Hoffmann kehrten „tröpfchenweise“ zurück ins Training. Die beiden Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj und Robert Herrmann dürfen erst am Samstag die Quarantäne beenden. Das ist allerdings zu spät für das Auswärtsspiel in der Hauptstadt. {element} Die anderen Rückkehrer galt es in den letzten Tagen schrittweise zurück ins Training zu integrieren. Man merkte die Corona-Erkrankung schon etwas, erklärt Schwarz. „Wir hoffen, dass wir sie so weit fit kriegen, dass sie am Sonntag ihren Mann stehen können.“ Auf der Kippe steht der Einsatz von Innenverteidiger Lars Dietz, der am gestrigen Freitagvormittag das Training abbrechen musste. In Berlin nicht mit dabei sind außerdem die Langzeitverletzten Nzuzi Toko und Daniel Hägele. Letzterer trainiert zumindest wieder mit. Hägele soll behutsam nach seiner langwierigen Schambeinverletzung herangeführt werden. „Mich würde es sehr freuen, wenn wir es hinkriegen, dass er dieses Jahr noch bei einigen Spielern mit im Kader ist“, so Schwarz vorsichtig optimistisch. Spätestens in der Rückserie soll der 32-Jährige, der seit drei Jahren das Kickers-Trikot trägt und somit der Dienstälteste im Kader ist, wieder auf dem Platz stehen. Dann wird es vermutlich auch den ein oder anderen Neuzugang am Dalle geben. Das deutete Schwarz am gestrigen Freitag an, gefragt auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor Sebastian Neumann. „Aber ich bin keiner, der gerne zu weit in die Zukunft blickt. Fußball ist ein Tagesgeschäft“, betont er aber auch. Schließlich steht den Kickers im Tabellenkeller, als Vorletzter mit erst 14 Punkten, immer noch das Wasser bis zum Hals. Die anstehende Aufgabe beim frechen Aufsteiger Viktoria Berlin wird eine große Hürde, die es trotz der „alles andere als guten Spielvorbereitung“ zu überspringen gilt. „Wir wollen nicht jammern. Wir nehmen es wie es ist. Man muss nicht immer die perfekte Vorbereitung auf ein Spiel haben“, so Schwarz. Viktoria mit viel Mut und Risiko Die Berliner, bei denen mit Björn Jopek und Enes Küc zwei Ex-Rothosen maßgeblichen Anteil am starken Einstand in der 3. Liga haben, stehen mit sieben Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr derzeit auf Tabellenplatz acht. „Viktoria spielt mit sehr viel Risiko und Mut“, sagt Schwarz anerkennend: „Die wollen kicken. Die haben einen Plan uns sind variabel. Das ist keine Mannschaft, die ihr Heil mit langen Bällen versucht und dann mal schaut, was vorne passiert.“ Im Jahn-Sportpark wird Viktoria Berlin den Kickers „alles abverlangen“, ist sich der Würzburger Trainer sicher. Für sein Team gilt es vor allem die komplizierten letzten drei Wochen abzuschütteln. Danny Schwarz schwebt da auch schon eine kleine Idee vor, wie es gelingen könnte, die zurückliegenden starken Auftritte zurück ins Gedächtnis zu bringen. „Vielleicht zeige ich noch einmal die besten Szenen von Kaiserslautern.“ Da haben die Kickers nämlich eindrucksvoll gezeigt, wie man im Drittliga-Abstiegskampf in der Fremde Punkte einfährt.

