Würzburger Kickers werden zu Flutlichtspezialisten

Die für Montag geplante Partie gegen Eintracht Braunschweig wurde zwar wegen einiger Coronafälle vom Deutschen Fúßball-Bund (DFB) abgesagt (wir berichteten), doch werden die Würzburger Kickers in den nächsten Wochen noch mehrfach in den Genuss von Abendspielen kommen. Der DFB hat gestern die Spieltage 18 bis 25 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Die Kickers müssen dabei gleich vier Mal unter Flutlicht ran.

Höhepunkt ist dabei sicherlich das Montagabendspiel am 20. Spieltag, wenn zum Auftakt der Rückrunde und zum Abschlussspiel des Kalenderjahres 2021, der Traditionsverein TSV 1860 München am Würzburger Dallenberg gastiert. Anstoß ist hier am Montag, 20. Dezember, um 19 Uhr.

Englische Woche unter Flutlicht

Zudem stehen für die „Rothosen“ drei weitere Partien unter Flutlicht am Stück an, darunter zwei in einer englischen Woche. Zur Eröffnung des 23. Spieltags geht es für die Jungs von Danny Schwarz an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück. Hier rollt der Ball am Dienstag, 25. Januar, ab 19 Uhr. Außerdem empfangen die Kickers die zweite Mannschaft des SC Freiburg zum Auftakt des 24. Spieltags. Auch hier wird wieder das Flutlicht angeknipst, Anpfiff dieser Partie ist am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr.

Abgerundet wird die Abendspielreihe durch das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Die Partie im Ludwigsparkstadion steigt am Montag, 7. Februar, ab 19 Uhr zum Abschluss des 25. Spieltags.

Auf einen Blick

Hier die genauen Terminierungen der Partien des FC Würzburger Kickers an den Spieltagen 18 bis 25 der 3. Liga:

18. Spieltag: Samstag, 4. Dezember, 14 Uhr: Hallescher FC – FC Würzburger Kickers (FWK). 19. Spieltag: Sonntag, 12. Dezember, 14 Uhr: FWK – FSV Zwickau. 20. Spieltag: Montag, 20. Dezember, 19 Uhr: FWK – TSV 1860 München. 21. Spieltag: Sonntag, 16. Januar. 13 Uhr: SC Verl – FWK. 22. Spieltag: Samstag, 22. Januar, 14 Uhr: FWK – SV Waldhof Mannheim. 23. Spieltag: Dienstag, 25. Januar, 19 Uhr: VfL Osnabrück – FWK. 24. Spieltag: Freitag, 28. Januar, 19 Uhr: FWK – SC Freiburg II. 25. Spieltag: Montag, 7. Februar, 19 Uhr: 1. FC Saarbrücken – FWK.