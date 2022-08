Die Würzburger Kickers können bislang auf einen zwar nicht makellosen, aber dennoch gelungenen sportlichen Neustart blicken. Für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn stehen jetzt so etwas wie die „Wochen der Wahrheit“ an. Am Freitagabend empfängt der FWK den Überraschungsspitzenreiter DJK Vilzing, ehe es in den kommenden zwei Wochen mit den Auswärts-Derbys gegen Aschaffenburg (23.

...