Würzburger Kickers warten weiter auf den ersten Sieg: 0:1 in Freiburg

Würzburg. SC Freiburg II – FC Würzburger Kickers 1:0

Freiburg II: Atubolu, Sildillia, Braun-Schumacher, Rosenfelder, Weißhaupt, Engelhardt (90+1 Flum), Wagner, Kammerbauer (59. Tauriainen), Burkart (67. Bazdrigiannis), Petersen (67. Furrer), Kehrer (59. Kehl).

Würzburg: Bonmann, Hermann (90+1 Strohdiek), Kraulich, Dietz, Schneider, Atmaca (63. Nikolov), Hoffmann, Perdedaj (63. Waidner), Kopacz, Heinrich (63. Lungwitz), Sané (80. Adigo).

Tor: 1:0 (90.) Julius Tauriainen. – Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen). – Zuschauer: 2500.

Die Würzburger Kickers sind in der 3. Liga weiterhin ohne Sieg. Bei Aufsteiger SC Freiburg II gab es am Mittwoch Abend eine 0:1-Niederlage. Das einzige Tor der Partie, die auf überschaubarem Niveau stand, erzielte Julius Tauriainen in der 90. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern. In der Nachspielzeit hatte der gerade erst eingewechselte Christian Strohdiek noch eine Riesenchance zum 1:1. Bei den Freiburgern stand überraschend der zweifache deutsche Nationalspieler Nils Petersen in der Startformation. Er sollte nach überstandener Verletzung Spielpraxis erhalten.

