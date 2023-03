Würzburger Kickers verspielen Chance auf DFB-Pokal-Teilnahme

Würzburg. Nichts wird es für die Würzburger Kickers in diesem Jahr mit einer Teilnahme am DFB-Pokalwettbewerb. Wie schon in der vorigen Saison unterlagen sie am Dienstagabend im Halbfinale des bayerischen Verbandspokals dem FV Illertissen – dieses Mal 0:2. Der Sieger dieses Wettbewerbs qualifiziert sich für die erste Runde des nationalen Pokals.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FC Würzburger Kickers - FV Illertissen 0:2

Würzburg: Verstappen, Wegmann, Karimani, Montcheu (76. Helmer), Sané, Kurzweg (60. Haas), Franjic, Zaiser, Hägele (76. Alberico), Meisel (60. Leipold), Junge-Abiol (76. Göttlicher).

Illtertissen: Thiel, Herzig, Maiolo, Kopf, Held, Gölz, Fundel Kilic (74. Egle), Glessing, Pöschl (62. Teranuma), Mannhardt.

Tore: 0:1 (32.) Kilic , 0:2 (79.) Mannhardt. – Schiedstichter: Dr. Markus Huber (Wurmannsquick). – Zuschauer: 1074.