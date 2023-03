Würzburger Kickers verlieren Topspiel deutlich

Unterhaching. Spvgg. Unterhaching – FC Würzburger Kickers 3:0

Unterhaching: Vollath, Zentrich, Pisot, Stiefler, Fetsch (79. Schmid), Anspach (88. Bauer), Schwabl, Skarlatidis (85. Hausmann), Ehlich, Hobsch (90.+1 Hain), Waidner (89. Obermeier).

Würzburg: Verstappen, Wegmann, Montcheu (83. Müller), Sané, Göttlicher, Kurzweg (83. Helmer), Franjic (73.Meisel), Zaiser, Caciel, Alberico (57. Junge-Abiol), Leipold (57. Karimani).

Tore: 1:0 (45.+2) Fetsch, 2:0 (49, Foulelfmeter), 3:0 (71.) Ehlich. – Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelsheim). – Zuschauer: 7500.

Die Würzburger Kickers haben das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern am Samstagnachmittag bei der Spvgg. Unterhaching mit 0:3 verloren und damit die Chancen auf die Rückkehr in die 3. Liga, und damit in den Profifußball stark minimiert. Die Kickers enttäuschten auf ganzer Linie und verloren auch in der Höhe verdient. Nun haben die Unterfranken sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Unterhaching. Das nächste Heimspiel ist am kommenden Samstag das Derby gegen Schweinfurt.