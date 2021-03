Würzburg. FC Würzburger Kickers – 1. FC Heidenheim 1:2

Würzburg: Bonmann, Feltscher (85. Herrmann), Douglas, Strohdiek, Feick (77. Ronstadt), Sontheimer (60. Lotric), Hägele, Hasek, Kopacz (85. Kopacz), Pieringer (60. Maierhofer), Munsy.

Heidenheim: Müller, Busch, Schöppner, Steurer, Mainka, Thomalla, Sessa (86. Thiel), Kühlwetter (88. Schnatterer), Kerschbaumer (75. Schimmer), Mohr (75. Geipl), Theuerkauf.

Tore: 0:1 (47.) Thomalla, 0:2 (64., Eigentor) Strohdiek, 1:2 (67.) Kopacz – Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach). – Zuschauer: keine zugelassen.

Der FC Würzburger Kickers hat das Zweitliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:2 verloren. Damit bleibt der FWK abgeschlagen Tabellenletzter. Einen Bericht mit Stimmen und Einordnungen lesen Sie am Sonntag auf www.fnweb.de und am Montag in unserer Printausgabe.