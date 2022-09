Würzburger Kickers: Sané erklärt die Befreiung

Die Würzburger Kickers kommen in der Regionalliga Bayern immer besser ins Rollen. Allein in den drei zurückliegenden Partien gegen Schweinfurt (5:2), Buchbach (7:1) und Illertissen (6:0) erzielten die „Rothosen“ eine Tordifferenz von 18:3. „Zunächst einmal muss man dazu sagen, dass wir beinahe ein komplett neues Team haben. Dennoch war der Druck von außen sofort enorm groß, jeder hatte an uns hohe Erwartungen. Das war für eine neu formierte Mannschaft keine einfache Situation. Aber wir haben es schnell geschafft, erste Erfolgserlebnisse einzufahren. Dadurch wurde die Lage dann entspannter und wir konnten befreiter aufspielen. Das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen der vergangenen Wochen“, beschreibt Angreifer Saliou Sané die Entwicklung bei den Kickers.

Eine Entwicklung, die sich auch am durchschnittlichen Ballbesitzwert von 58,77 Prozent widerspiegelt. Dementsprechend betont Trainer Marco Wildersinn: „Wie konstant wir punkten, liegt in erster Linie an uns.“ Einen großen Anteil am Würzburger Aufschwung haben auch die Zuschauer. Durchschnittlich knapp 2400 Zuschauer kamen in der erste sechs Heimspielen auf den Dallenberg. Auch dies ist der Spitzenwert in der Regionalliga Bayern.

Am Samstag, könnte sich die Statistik sogar noch weiter verbessern. Dann reist der FC Augsburg II an den Dallenberg. Anstoß ist um 14 Uhr. Mit den Fuggerstädtern verbindet die Kickers eine Fanfreundschaft. Da durch die Länderspielpause der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht, könnten sich wohl einige FCA-Anhänger auf den Weg nach Würzburg machen.

Die Mannschaft von Ex-Schweinfurt-Coach Tobias Strobl kassierte unter der Woche im Nachholspiel beim TSV Rain/Lech eine 0:1-Niederlage. „In der ersten Halbzeit haben wir phasenweise ordentlich gespielt. Es gab auch einige Möglichkeiten, wir treffen aber nicht. Im zweiten Durchgang hat man die fehlende Qualität bei uns gesehen“, analysierte der 34-Jährige. Für die U23 des Bundesligisten war dies bereits die sechste Saisonniederlage. Mit zehn Punkten bleibt der FC Augsburg II zudem Tabellenvorletzter.

Wildersinn: „Müssen arbeiten“

Der aktuelle Trend spricht also klar für die Würzburger Kickers. Auch wenn Marco Wildersinn bereits nach der Partie in Illertissen mahnte: „Es ist harte Arbeit, jedes Mal neu den Fokus hochzuschrauben. Wenn wir anfangen, zu zufrieden zu sein, oder ein bisschen nachlassen, wird es nach hinten losgehen. Deshalb gilt es, immer an den Dingen zu arbeiten, die wir noch nicht so gut machen und weiter hungrig auf jedes Spiel zu sein.“

Ähnliche Worte wählt auch Schlussmann Marc Richter, zuletzt großer Rückhalt des FWK: „Am Ende der Saison können wir abrechnen. Denn bis dahin haben wir noch nichts erreicht.“

Der 22-Jährige stand in der Saison 2019/20 selbst in Augsburg unter Vertrag: „Ich kenne noch ein paar Spieler. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die Qualität hat. Denn zweite Mannschaften sind immer gut ausgebildet. Unser Ziel ist es aber, das Spiel zu gewinnen.“