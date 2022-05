Die letzte Dienstreise im Profifußball führt die Würzburger Kickers am Samstag zum FSV Zwickau. „Die Luft ist raus. Das muss man ganz ehrlich ansprechen“, antwortete Kickers-Trainer Ralf Santelli auf die Frage nach der aktuellen Trainingswoche. Die Würzburger „Rothosen“ sind am Tiefpunkt angelangt. Der zweite Abstieg in Folge steht bereits seit dem 29. April fest.

Auch Santelli, der

...