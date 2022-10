Es war ein echtes Spitzenspiel, das die 3400 Zuschauer am Tag der deutschen Einheit in der Würzburger „Flyeralarm-Arena“ zwischen dem Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga-Bayern, dem FC Würzburger Kickers und dem Tabellendritten, SV Wacker Burghausen, geboten bekamen. Am Ende siegten die Würzburger verdient mit 3:1. Allerdings war dafür eine ganze Menge Geduld gefragt.

49 Tore in bis

...