Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Würzburger Kickers: Marvin Pourié fordert "Schnauze halten!"

Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers hat das im Abstiegskampf so wichtige Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstagmittag mit 1:2 verloren. Vor allem im ersten Abschnitt boten die Unterfranken eine erschreckend schwache Leistung. Das Aufbäumen in der Schlussphase kam zu spät. Der wochenlang suspendierte Marvin Pourié schoss das Würzburger Tor.