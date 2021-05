Würzburger Kickers: Magath weg, der neue Trainer da

Wenn man einen Vorteil aus der Chancenlosigkeit der Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga und dem daraus resultierenden frühzeitig feststehenden Abstieg ziehen möchte, dann ist es der Planungsvorsprung gegenüber so manchen Konkurrenten. Seit zwei Wochen ist es klar, dass der FWK auch nach seinem dritten Aufstieg in die 2. Bundesliga direkt wieder zurück fällt in die Drittklassigkeit.

