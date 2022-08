Würzburger Kickers locker zum nächsten Sieg

Würzburg. Der FC Würzburger Kickers hat in der Regionalliga Bayern den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der Absteiger aus der 3. Liga bezwang den Aufsteiger aus der Bayernliga, Spvgg. Ansbach, mit 7:1. Bei konsequenterer Chancenauswertung hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können. 17 Ecken für den FWK zeugen von der Überlegenheit des FWK. Damit klatterte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn zwischenzeitlich auf den zweiten Platz der Tabelle. Das Spiel sahen 2200 Zuschauer in der "Flyeralarm-Arena".

