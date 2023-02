Würzburger Kickers kommen nicht über ein 1:1 hinaus

Würzburg. Die Würzburger Kickers haben im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga einen Rückschlag erlitten. Im ersten Regionalliga-Heimspiel nach der Winterpause kamen sie vor 2251 Zuschauern nicht über ein 1:1 gegen Türkgücü München hinaus. Caciel hatte die Gastgeber in der 49. Minute in Führung gebracht, doch die Gäste glichen nur wenig später durch einen Handelfmeter aus. Insgesamt waren die Würzburger zwar klar spielbestimmend, doch ließen sie zu viele gute Torchancen fast schon leichtfertig liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1