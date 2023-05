Würzburger Kickers kassieren Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit

Würzburg. FC Würzburger Kickers – FC Bayern München II 2:2

Würzburg: Friedsam, Haas, Karimani (83. Wegmann), Montcheu (71. Kurzweg), Sané, Göttlicher, Franjic, Zaiser (90. Alberico), Caciel (64. Leipholz), Hägele, Meisel.

München: Schenk, Denk, Reinelt, Tikvic (20. Kehl), Krätzig, Fukui, Aitamer (72. Schobenhauser), Sanyang, Segbé, Ranos, Kabadayi

Tore: 0:1 Roman Reinelt (47.), 1:1 Maximilian Zaiser (50.), 2:1 Thomas Haas (54.), 2:2 Frns Krätzig (90.+4). – Besonderes Vorkommnis: Yusuf Kabadayi (FCB II) trifft mit einem Foulelfmeter nur den Pfosten (89.). – Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau). – Zuschauer: 4238.

Der FC Würzburger Kickers hat im Abendspiel der Regionalliga gegen den FC Bayern München II einen durchaus möglichen Sieg „verschenkt“ und nur 2:2 gespielt. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit. Damit haben die Kickers in dieser Saison kein einziges Spiel gegen ein Team aus den Top-4 der Tabelle gewonnen. Vom Spielverlauf her wäre ein Würzburger Sieg verdient gewesen, denn vor allem in der zweiten Hälfte hatten die Kickers zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten.



