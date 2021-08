Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball - FC Würzburger Kickers gastiert am morgigen Sonntag, 15. August, in Mannheim / Trotz einigen verletzten Spielern ist Trainer Torsten Ziegner zuversichtlich Würzburger Kickers in Mannheim: „SV Waldhof ist nicht unschlagbar“

Leichtes Spiel hatten die Würzburger Kickers wie erwartet in der ersten Runde des bayerischen Pokals. Gegen den SVG Steinachgrund gab es ein klares 9:0. Unser Bild zeigt David Kopacz unmittelbar vor dem 6:0. © Frank Scheuring