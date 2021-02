Bochum.. VfL Bochum – FC Würzburger Kickers 3:0

Bochum: Riemann, Gamboa (88. Chibsah), Soares, Decarli, Losilla, Zoller (84. Eisfeld), Blum (74. Pantovic), Holtmann, Tesche (88. Bonga), Zulj (84. Ganvoula), Bella Kotchap.

Würzburg: Bonmann, Lotric (46. Kopacz), Pieringer (46. Van la Parra), Sontheimer (84. Kraulich), Douglas, Munsy (80. Ronstadt), Hägele, Feick, Feltscher, Strohdiek, Hasek (80. Baumann).

Tore: 1:0 (21.) Zulj, 2:0 (62.) Blum, 3:0 (81.) Holtmann. – Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stutttgart). – Zuschauer: keine zugelassen.

Der FC Würzburger Kickers hat am Samstagmittag das Zweitliga-Spiel beim VfL Bochum verloren. Der Letzte unterlag beim zwischenzeitlichen Tabellenführer auch in der Höhe verdient mit. Analysen und Stimmen zum Spiel lesen Sie am Sonntag auf www.fnweb.de und am Montag in unserer nächsten Printausgabe.