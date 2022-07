Würzburger Kickers enttäuschen beim Saisonauftakt

Würzburg. Im ersten Regionalligaspiel nach dem Absteig aus der 3. Liga haben die Würzburger Kickers gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing trotz klarer Überlegenheit lediglich 1:1 gespielt.Vor über 2000 Zuschauern in der Flyeralarm-Arena am Dallenberg hatte Benyas Junge-Abiol die Gastgeber nach schöner Vorarbeit von Peter Kurzweg in Führung gebracht. Mit einem Sonntagsschuss genau in den Winkel gliichen die Gäste aus dem Fußballkreis Straubing in der 69. Minute wie aus heiterem Himmel aus. In der Schlussphase warfen die Kickers alles nach vorne, doch viel fiel ihnen nicht mehr ein.

