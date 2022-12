Seit vergangenen Donnerstag ist die Mannschaft des FC Würzburger Kickers offiziell in der Winterpause. Ausgestattet mit Pulsuhren und Trainingsplänen müssen die Spieler des Tabellenzweiten der Fußball-Regionalliga Bayern sich bis zum Trainingsstart am 16. Januar in Eigenregie fit halten. Im neuen Jahr weiterhin im Trikot der „Rothosen“ auflaufen wird dann auch Innenverteidiger Felix Göttlicher

