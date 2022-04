Würzburger Kickers: Deshalb sieht Santelli noch einen Strohhalm

Für die Durchhalteparolen am Würzburger Dallenberg müssen mittlerweile sogar die Gegner in der 3. Liga sorgen. „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“, sagte Kaiserslauterns Cheftrainer Marco Antwerpen nach dem 2:1-Sieg seiner Elf gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Freitag. Die Resthoffnungen der Kickers, am Ende einer rundum verkorksten Saison, doch noch den Klassenerhalt zu

...