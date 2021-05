Würzburger Kickers: Der Abstieg aus der 2. Bundesliga ist nun Gewissheit

Würzburg. Der FC Würzburger Kickers hat das Fußball-Zweitliga-Spiel am Samstag daheim gegen den VfL Osnabrück mit 1:3 verloren. Es war einfach viel zu wenig, was die Santelli-Truppe anbot, um ernsthaft den letzten Strohhalm zur Rettung zu ergreifen. Damit steht der Abstieg in die 3. Liga fest. Zum dritten Mal müssen die Unterfranken also direkt nach dem Aufstieg ins Fußball-Unterhaus wieder runter.

