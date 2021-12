Würzburger Kicker: Die totale Ernüchterung

FC Würzburger Kickers – TSV 1860 München 0:3

Würzburg: Bonmann, Waidner (68. Adigo), Kraulich Schneider, Perdedaj (83. Meisel), Hoffmann (83. L. Breunig), Kopacz, Heinrich, Herrmann, Lungwitz (68. Hägele), Pepic.

München: Hilger, Salger, Lex (85. Tallig), Greillinger, Dressel, Bär, Deichmann, Linsbichler (69. Moll), Willsch (85. Goden), Belkahia, Steinhart.

Tore: 0:1 (32.) Bär, 0:2 (37.) Lex, 0:3 (71.) Bär. – Schiedsrichter: Florian Badstüber (Windsbach). – Zuschauer: Aufgrund der Corona-Verordnung Bayern keine zugelassen.

Mit dem ersten Rückrundenspiel der Drittliga-Saison 2021/22 hätte die Wende kommen sollen bei den Würzburger Kickers. Mit dem 0:3 gegen „Sechzig“ hielt allerdings Ernüchterung statt Aufbruch Einzug am „Dalle“

Die Kickers mussten mit erheblichen Personalproblemen fertig werden. So fehlten für den Angriff nicht nur die verletzten Saliou Sané und Maximilian Breunig, sondern auch der kurzfristig erkrankte Marvin Pourié. Würzburg spielte aber nicht „ohne Sturm“. David Kopacz war alleiniger Angreifer und wurde flankierend von Robert Herrmann und Moritz Heinrich unterstützt. In der Innenverteidigung ersetzte, wie schon von Trainer Danny Schwarz im Vorfeld angekündigt, Leon Schneider den gesperrten Lars Dietz. Fanol Perdedaj hatte seine Gelb-Sperre abgesessen; er rückte für Dominik Meisel in die Startelf.

Wer nun gedacht hatte, in dieser Formation könne dem FWK in der aktuell miesen sportlichen Situation gar nichts gelingen, der sah sich erst einmal getäuscht. Würzburg war die deutlich dominierende Mannschaft und erspielte sich drei gute Möglichkeiten: Ein Kopacz-Schuss ging knapp vorbei (7.), dann traf die Offensivkraft in der 13. Minute, doch das Unparteiischen-Gespann entschied auf Abseits. Die dickste Möglichkeit hatte aber Mirnes Pepic: Er kam an der Fünfmeterlinie völlig frei zum Schuss – und ballerte auf TSV-Torhüter Hiller anstatt in den Kasten (10.).

Und wie ist es eben im Fußball? Na klar: Wenn man seine „Dinger“ nicht macht, dann bekommt man hinten eines rein. Linsbilcher schickte nach gut einer halben Stunde mit einem einfachen Steilpass Lex auf die Reise, der passte nach innen und dort bugsierte Bär den Ball mit einer Grätsche über die Linie. Der Spielverlauf war dann komplett auf den Kopf gestellt, nachdem Lex in der 37. Minute Bonmann umkurvte und zum 2:0 für die Gäste einschob. Kurz vor der Pause hätten die Kickers nach einem -Foul einen Elfmeter bekommen müssen – doch auch dieses Spielglück bleib ihnen verwehrt.

Ein echtes Aufbäumen der Kickers war im zweiten Durchgang nicht zu erkennen. Es blieb, wie so häufig in dieser Saison, beim Bemühen. Anstatt noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren in diesem letzten Spiel des Jahres plätscherte die Begegnung einfach so dahin. Auf Kickers-Seite fehlte Mentalität und Qualität. Statt eines eventuellen Anschlusstreffers, der übrigens nie in der Luft lag, machten die „Löwen“ auf billigste Art das 3:0. Pepic spielte im Mittelfeld einen ganz üblen Fehlpass, Moll schoss den Ball einfach lang nach vorne, dort gewann Bär das Laufduell gegen Kraulich und schob ein (71.). Eine Minute vor dem Ende verhinderte eine Münchener Rettungsaktion auf der Linie den Ehrentreffer der Würzburger. Pepic hatte geschossen.