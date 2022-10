Wildersinn interessiert Tabelle nicht

FC Bayern München II – FC Würzburger Kickers 1:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bayern II: Schenk, Kabadayi (90. Denk), Lee (73. Neziri), Copado Schrobenhauser, Kern, Janitzek, Aitamer (78. Brückner), Ranos (73. Herrmann), Fust, Reinelt, Krätzig (65. Aydin).

Würzburg: Richter, Haas (62. Littmann), Montcheu (77. Karimani), Sané, Göttlicher (62. Wegmann), Kurzweg, Franjic, Zaiser (88. Aksu), Hägele, Meisel, Junge-Abiol (62. Caciel).

Mehr zum Thema Regionalliga Bayern Keine Probleme Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionalliga Bayern Würzburger Kickers: Nach dem Rückstand ruhig geblieben Mehr erfahren Fußball Profi war eigentlich gar nicht der Plan Mehr erfahren

Tor: 1:0 (87.) Kabadayi. - Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau). – Zuschauer: 700.

Der FC Würzburger Kicker hat am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim FC Bayern München II verlor der FWK mit 0:1 und musste damit auch die Tabellenführung an die Spvgg. Unterhaching abgeben. Die Wagner-Elf gewann gegen die DJK Vilzing mit 5:2 und hat nun drei Zähler mehr auf dem Konto als die Kickers.

Vor 700 Zuschauern entwickelt sich zunächst eine eher zerfahrene Partie ohne große Höhepunkte. Die beste Chance im ersten Spielabschnitt gehört dann aber den Würzburger Kickers. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite, köpfte Sané den Ball aber an den Innenpfosten des Bayern Tores (23.). Auf der Gegenseite merkte man den kleinen Bayern die Verunsicherung der letzten Spiele deutlich an. Denn auch die beiden nächsten Tormöglichkeiten gehörten den Kickers. Zunächst scheiterte Junge-Abiol an FCB-Keeper Schenk, ehe der Nachschuss von Hägele gerade noch von einem Bayern Akteur auf der Linie geklärt werden konnte (28.). Auf der anderen Seite sorgte eine Hereingabe von Kabadayi für eine erste Torannährung der Hausherren (37.). Kurz vor der Pause verpasste Montcheu per Kopf die FWK-Führung.

Nach der Halbzeit kamen die Kickers agiler aus der Kabine, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. So dauerte es bis zur 70. Minute, ehe die FWK-Fans den Torschrei auf den Lippen hatten. Allerdings landete der Freistoß von Franjic aus rund 20 Metern nur am Pfosten des Bayern-Tores. Danach entwickelte sich ein zähes Spiel.

Erst in der Schlussphase der Partie meldete sich dann noch einmal der FC Bayern München II in der Partie an. So zwang Copado mit einem satten Abschluss FWK-Schlussmann Richter zu einer Glanzparade (82.). Besser machte es fünf Minuten später sein Mannschaftskollege Kabadayi. Der auffälligste Münchner hämmerte den Ball unhaltbar für Richter ins Würzburger Tor (87.).

Von diesem Schock sollten sich die Kickers dann nicht mehr erholen. Auch wenn in der Nachspielzeit Peter Kurzweg noch zu einer guten Kopfballmöglichkeit kommen sollte (90.+4). Damit blieben die Würzburger, die in dieser Saison bereits 54 Tore erzielt hatten, in dieser Spielzeit zum vierten Mal ohne eigenen Torerfolg.

Alle Spiele 2022 gewinnen

„Es war sicherlich kein gutes Spiel von uns. Uns hat insgesamt die Präzision gefehlt. Trotzdem hatten wir unsere Möglichkeiten. Beim Gegentor hätten wir dann das Zentrum besser verteidigen können. Daher sind wir jetzt natürlich enttäuscht. Trotzdem gilt es nun weiter zu arbeiten und am besten alle noch ausstehenden Spiele in diesem Jahr zu gewinnen,” analysierte Marco Wildersinn die Partie. Zur Verlust der Tabellenführung sagt Wildersinn: „Die Tabelle interessiert mich jetzt noch nicht.”