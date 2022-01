Würzburg. Eigentlich galt die volle Konzentration der Drittliga-Begegnung am Dienstag in Osnabrück. Doch die Würzburger Kickers kommen einfach nicht zur Ruhe. Gerade wurde bekannt: Thorsten Fischer tritt als Vorsitzender des Aufsichtsrates der FC-Würzburger-Kickers-AG zurück. Dieses Amt bekleidete er seit 2014. Weitere Informationen folgen in Kürze online.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1