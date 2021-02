Er geht seinen Weg: Der aus Wertheim stammende Thomas Reis zeigt als Trainer des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, welche Qualitäten er besitzt. Am Samstag trifft er auf die Würzburger Kickers. Doch auch wenn er nun auch als Coach in die Bundesliga strebt, hat er den Blick für den Fußball in seiner Heimat nie verloren.

Herr Reis, der VfL Bochum mischt kräftig mit im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Was spricht denn im Moment dafür, dass sich der VfL am Ende auch durchsetzt?

Rauf soll es für den VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga gehen. Unter der Leitung des aus Wertheim stammenden Trainers Thomas Reis hat sich der VfL von einem Abstiegskandidaten zu einem Aufstiegsanwärter gemausert. der nächste Gegner heißt Würzburger Kickers. © dpa

Thomas Reis: Das kann ich aktuell nicht sagen. Ich bin erst einmal froh, dass wir ein Teil der Spannung sein dürfen. Wenn ich die Position betrachte, auf der ich in Bochum angefangen habe (Anm. d. Red.: September 2019 auf dem 17. Platz) und schaue, wo wir jetzt stehen, ist das erst einmal ein sehr, sehr guter Sprung. Nicht zu vergessen: Wir haben vor zwei Wochen den Klassenerhalt geschafft und damit zumindest für die 2. Bundesliga Planungssicherheit. Das war in Bochum in den vergangenen Jahren ja auch nicht immer so. Wenn wir weiter oben dabei bleiben wollen, dürfen wir uns keine Nachlässigkeiten erlauben. Für uns würde sprechen, dass wir nach jedem Misserfolg wieder zurückgekommen sind. Wenn wir das weiter schaffen sollten, werden wir auch weiter da oben bleiben. Ob es dann zum Aufstieg reichen sollte, wird von anderen Dingen abhängen. Wer mit dem positiven Druck am besten umgehen kann, wird am Ende aufsteigen.

Wie haben Sie es denn geschafft, in knapp 18 Monaten aus einem Abstiegskandidaten einen Aufstiegsanwärter zu machen?

Reis: Der VfL hatte schon damals qualitativ gute Spieler im Kader, die aber als Mannschaft nicht so funktioniert haben. Manchmal stand dazu das eigene Ego zu sehr im Vordergrund. Meine Herangehensweise ist: Wenn einer nicht im Sinne der Mannschaft handelt, kann das Konsequenzen für den Spieler haben. Wenn man zurückblickt, war es ja so: Wir haben in der vergangenen Runde oft geführt und gegen Ende noch Treffer kassiert, die uns sieben bis neun Punkte gekostet haben. Mittlerweile hat die Mannschaft die Balance gefunden, ein Ergebnis zu verteidigen. Das ist ein Selbstverständnis geworden. Auf der anderen Seite haben wir es in dieser Saison geschafft, nach Rückschlägen immer wieder zurückzukommen. Wir haben uns ein gegenseitiges Vertrauen erarbeitet, weil weder die Mannschaft noch wir als Trainerteam alleine erfolgreich sein können.

Sehen Sie sich als Ex-Spieler mehr als Teil der Mannschaft oder als Trainer „über“ den Spielern?

Reis: Ich beziehe immer wieder meine Führungsspieler mit ein – ob es um eine taktische Ausrichtung geht oder um die Aufstellung. Natürlich bestimme ich letzten Endes die Taktik und die Aufstellung. Aber für ein Meinungsbild hole ich die Spieler mit ins Boot, sie tragen zur Entscheidungsfindung bei. Das ist meine Philosophie. Aber ich scheue mich nicht vor konsequenten Entscheidungen.

Das hat man vor allem zu Beginn der Saison gesehen, als auch mal namhafte Spieler wie zum Beispiel Robert Zulj draußen saßen.

Reis: Genau. Ich will da aber kein Exempel zu statuieren, sondern ich versuche damit, die Qualitäten der Spieler wieder heraus zu kitzeln. Beim einen oder anderen hat das gefruchtet.

In welchem Bereich hat sich die Mannschaft fußballerisch am meisten verbessert?

Reis: Wir haben klare Abläufe und eine klare Philosophie, wie wir den Gegner bespielen wollen. Wir haben verschiedene Aufbauvarianten. Es ist klarer geworden, wie wir das Pressing einleiten und wo wir die Ballgewinne haben wollen. Wenn der Spieler X dies oder das tut, weiß jeder auf dem Feld, was er zu machen hat. (lacht) Das klappt nicht immer hundertprozentig, doch die groben Abläufe müssen klar sein. Wir wollen zwar, dass der Gegner sich nach uns richtet, aber wir schauen natürlich auch, was der Gegner zu bieten hat.

Was haben denn die Würzburger Kickers zu bieten?

Reis: Vieles. Die neuen Spieler, die sie jetzt geholt haben, haben die Qualität des Kaders angehoben und hatten nichts mit der Situation davor zu tun. Das kann für eine gewisse Befreiung sorgen. Im Moment spielen sie gegen die Top-Mannschaften der Liga, und da können sie in definitiv befreit aufspielen, weil kaum jemand etwas Zählbares erwartet. Alles, was sie da erreichen, ist eine Überraschung. Das ist so eine Art „befreiter Druck“. Das Spiel gegen uns ist genau in diesem Kontext zu sehen. Uns wird blühen, dass sie nach Ballgewinnen schnell nach vorne kommen wollen. Würzburg ist für mich ja auch ein Stück Heimat. Ich würde mich freuen, wenn sie nach unserem Spiel alle anderen Partien gewinnen würden. Aus Würzburger Sicht wird es dann interessant, wenn es in die Begegnungen geht, die sie gegen direkten Konkurrenten gewinnen „müssen“.

Da Würzburg in der Nähe Ihrer Heimat Wertheim liegt: Verfolgen Sie die Entwicklung der Kickers intensiver als die von anderen Vereinen?

Reis: Ich schaue da schon drauf, ja. Für mich ist es schön zu sehen, dass es in einer Region, in der der Fußball ein bisschen ein Schattendasein fristet, ein Verein im Profifußball Fuß fassen könnte. Sie haben jetzt eine gute Mannschaft zusammen und können es schaffen.

Heimspiel! Wie schlimm ist es denn, ohne dieses treue, leidens- und begeisterungsfähige Publikum in Bochum spielen zu müssen?

Reis: Natürlich sehr schlimm. Aber wir können es halt nicht ändern. Ich glaube, dass in unserer jetzigen sportlichen Situation das Stadion aus allen Nähten platzen würde. Wir würden mit unserem aktiven Fußball die Leute stolz machen. Der Erwartungsdruck wäre aber auch spürbarer.

Gibt es eigentlich in dieser Corona-Zeit irgendeinen digitalen Austausch mit den Fans?

Reis: Von Seiten unserer Fanbeauftragten auf jeden Fall. Und unsere Jungs bekommen natürlich auch über die Sozialen Medien mit, was sich in der Fanszene so tut. Aber der direkte Kontakt ist natürlich weniger geworden. Das Trainingsgelände ist zu Trainingszeiten wegen der Pandemielage abgeriegelt. Dennoch sind die Fans uns nah. Der Austausch erfolgt zumeist über Plakate und Banner im Stadion und neuerdings auch am Trainingsplatz. Das sind schöne Aktionen. Wie auch diese: Als wir das DFB-Pokalspiel in Mainz gewonnen hatten, wurden wir nachts bei unserer Rückkehr empfangen. Das war super: Die Leute haben die Abstände eingehalten und uns aus der Ferne gefeiert. Deshalb können wir uns lebhaft vorstellen, was bei uns im Stadion jetzt los wäre.

Sie haben während Ihrer Profilaufbahn die Basis des Fußballs nie aus den Augen verloren. Sie haben in Wertheim schon Jugendtrainings abgehalten, vorigen Sommer auch bei ihrem Kumpel Antonio Lopez in Buchen. Welche Auswirkungen wird diese Corona-Krise auf den Amateur- und auf den Jugendfußball haben? Wird die angespannte Situation im Fußball-Bereich „Odenwald“ dadurch noch schlimmer?

Reis: Mit jedem Training, das du nicht absolvieren kannst, nimmst du den Spielerinnen und Spielern eine Entwicklung. Die Kinder und Jugendlichen haben keinen Ausgleich. Sie können diesen schönen Mannschaftssport mit ihren Teamkollegen nicht betreiben. Das ist ja auch für den Kopf wahnsinnig schwierig. Viele werden die Lust verlieren und haben jetzt vielleicht mehr die Playstation im Sinn als den Fußball. Es ist aber auch bei uns im Leistungssport schwierig, weil wir die Jungs bewerten müssen, ob sie unter Umständen einen Profivertrag bekommen oder nicht.

Herr Reis, man kann ein Aufstiegsrennen auf zwei Arten angehen: Man hält sich mit dem Aufstiegsziel bis zum Schluss bedeckt - oder man geht offensiv an die Sache ran und sagt: Ja, wir wollen aufstiegen! Wie ist das beim VfL Bochum?

Reis: Auch wenn es langweilig ist: Ich kann nur von Spiel zu Spiel schauen. Klar ist aber, dass es der Anspruch eines jeden im Profifußball ist, so hoch wie möglich zu spielen. Ich für mich möchte mit meinem Verein so hoch wie möglich spielen. Wenn wir kurz vor dem Saisonende immer noch die Chance haben aufzusteigen, dann werden wir vermutlich auch bei der Zielsetzung offensiver sein.

Wenn man vor zwei Jahren gefragt hätte, wer der nächste Wertheimer in der Bundesliga ist, hätte vermutlich die Mehrheit „Philipp Ochs“ geantwortet. Wird es jetzt doch Thomas Reis?

Reis: Ich würde mich sicher nicht beschweren. Aber dafür dürfen wir den Würzburgern erst mal keine Punkte überlassen.