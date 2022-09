Weiterer Schritt gen DFB-Pokal

Es läuft derzeit wie am Schnürchen für die Würzburger Kickers. Zuletzt gelang in der Regionalliga Bayern ein spektakulärer 6:3-Heimerfolg gegen den FC Augsburg II. Damit kommen die „Rothosen“ nun auf 27 Tore aus den letzten fünf Partien. Stolze 46 sind es bereits nach 13 Spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun wartet auf die Kickers ein echtes Mammutprogramm mit drei Spielen innerhalb von sechs Tagen. „Wir müssen schauen, dass wir uns möglichst keine Verletzung einfangen. Das hat man nicht komplett selbst in der Hand. Aber man kann schauen, dass man eine möglichst frische und fitte Mannschaft aufs Feld schickt,“ sagt FWK-Trainer Marco Wildersinn.

Auch im Pokal soll der Weg der Kickers weitergehen – fordert Trainer Marco Wildersinn. © Scheuring

Den Anfang macht am Dienstagabend um 18.30 Uhr das Heimspiel im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals gegen die DJK Vilizing. Jene Partie gab es bereits auch schon am siebten Spieltag in der Regionalliga Bayern. Damals setzte sich der FWK ebenfalls vor heimischer Kulisse mit 2:1 durch. Zudem kommt es erneut zum Treffen der beiden Toptorjäger Saliou Sané (zehn Tore, W. Kickers) und Andreas Jünger (acht Tore, Vilzing).

„Nicht abheben“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionalliga Bayern Würzburger Kickers: Der FWK "ballert" sich weiter durch die Regionalliga Bayern Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Würzburger Kickers: Sané erklärt die Befreiung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Er personifiziert die Entwicklung Mehr erfahren

„Wir müssen einfach so weitermachen. Das einzige, was wir nicht machen dürfen, ist abzuheben und zu denken: Alles geht von alleine,“ blickt Mittelfeldspieler Ivan Franjic auf die Partie voraus. Der Aufsteiger aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham kassierte am vergangenen Regionalliga-Spieltag eine 0:3-Niederlage bei Türkgücü München. Die Vilzinger setzten sich im Achtelfinale beim Favoriten aus Burghausen mit 3:2 durch und feierten den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Der Sieger des Verbandspokals qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokalwettbewerbs. pati