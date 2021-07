Trainer Ziegner vergibt die ersten Noten

Derzeit warten viele Schüler gespannt auf ihre Zeugnisse. Die Spieler des Fußball-Drittligisten FC Würzburger Kickers haben gestern schon ihre Zensur für die nun zurückliegende Vorbereitung erhalten. „Eine 2, vielleicht eine 2-“, sagte Trainer Torsten Ziegner am Donnerstag auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz. Der Trainer des FWK ist ja Fußball-Lehrer und deshalb durchaus Zensur-befugt. Ziegner sieht seine Mannschaft gerüstet für den Saisonstart. Diesen bestreiten die Kickers am Samstag um 14 Uhr beim TSV 1860 München – einem der heiß gehandelten Aufstiegsfavoriten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während sich so eine Note in der Schule aus „mündlich“ und „schriftlich“ generiert, unterteilt Ziegner die Zusammensetzung der Zensur bei seiner Fußballmannschaft in „taktisch“ und „athletisch“. „Die Athletik der Truppe ist zu meiner vollsten Zufriedenheit“, sagte er. Die Truppe sei fit und könne Vollgas geben. Heißt: eine glatte 1! „Uns soll keine Mannschaft in Sachen Laufbereitschaft überlegen sein“, fordert der 43-Jährige. Wenn die Athletik eine 1 ist und der Schnitt eine 2-, dann ist es mathematisch unverrückbar, dass „der Rest“, also das Fußballerische, mit 3,5 bewertet ist. „Taktisch kann man sich immer verbessern“, erklärt der FWK-Coach seine Einschätzung und fügt an: „Wir sollten uns auch noch Potenzial nach oben lassen.“

Führt Trainer Torsten Ziegner den FC Würzburger kickers wieder hoch in die 2. Bundesliga? Vor dem Drittliga-Start ist solch eine Prognose noch nicht seriös. Der FWK ist zumindest einmal gewappnet für die Auftaktbegegnung in München. © Frank Scheuring

Die Einschätzung der wahren Spielstärke der Mannschaft gleicht einem Blick in die Glaskugel. Diese 3. Liga ist wieder einmal unglaublich ausgeglichen; viele Mannschaften haben mächtig investiert und wollen in die 2. Bundesliga aufsteigen. Torsten Ziegner hält sich für die Würzburger etwas bedeckt. Das Saisonziel formuliert er vor dem Rundenstart so: „Die Leute sollen nach der Saison sagen: Das ist eine Kickers-Mannschaft, mit der wir uns identifizieren können. Wenn uns das gelingt, dann wird es am Ende auch ein guter Tabellenplatz sein.“ Christian Jäger, der neue Vorstandsvorsitzende der Kickers, wurde da schon ein wenig konkreter: Für ihn soll die Spielzeit 2021/22 unter den ersten Fünf enden (wir berichteten). Eine seriöse Einschätzung wird erst nach etwa zehn Spieltagen möglich sein.

Die Startformation steht fest

Total konkret ist allerdings die Startformation der Würzburger in München. „Die habe ich im Kopf, sollte sich im Training keiner mehr verletzen“, sagte Torsten Ziegner – ohne die elf „Rothosen“ allerdings namentlich zu benennen. Dann obliegt dies wohl dem Beobachter der Szenerie. Die Anfangself im „Grünwalder“ sieht mit großer Wahrscheinlichkeit wie folgt aus: Hendrik Bonmann im Tor, die Dreierkette bilden Lars Dietz, Kapitän Christian Strohdiek und Leon Schneider. „Auf der Sechs“ agieren David Kopacz und Fenol Perdedaj, „Zehner“ ist Dominic Meisel. Rechts im Mittelfeld läuft Dennis Waidner auf, Robert Herrmann links, Moritz Heinrich und Maximilian Breunig stürmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das ist der Charakter des Tams

Die Marschroute für dieses Team und die maximal fünf Einwechselspieler gibt der Trainer vor: „Wir werden nicht vorsichtig sein.“ Damit meint Ziegner, dass sein Team auch auf fremdem Platz und auch bei solch einem Gegner des Kalibers 1860 München „hoch anlaufen und pressen“ wird. Etwas anderes entspräche gar nicht dem Charakter der Mannschaft. Diesen beschreibt Keeper Hendrik Bonmann, einst selbst ein Münchener „Löwe“, sehr gut mit diesen Worten: „Es sind viele junge Spieler da. Diese Mannschaft ist so zusammengestellt, wie der Trainer Fußball spielen lassen will.“ Heißt: Forsch, mutig, offensiv.

Und wenn sich die Würzburger Kickers mit dieser Spielweise im Laufe der Runde von 2- auf 1- verbessern könnten – ja dann hieße es am Ende vielleicht sogar wieder: Versetzt in die 2. Bundesliga…

Drei Fakten zum nächsten Gegner des FC Würzburger Kickers: TSV 1860 München Aufbruchsstimmung: Schon ganz dicht dran am Aufstieg in die 2. Bundesliga war der TSV 1860 München am Ende der Drittligaspielzeit 2020/21. Die Löwen verpassten erst am 38. Spieltag im direkten Duell mit dem FC Ingolstadt (1:3) die Teilnahme an der Relegation zur 2. Bundesliga. Trotzdem ist die Euphorie rund um die Grünwalder Straße ungebrochen. Kurz vor dem Start in die Saison 2021/22 vermeldete der TSV stolze 11 572 verkaufte Dauerkarten – seit dem Zwangsabstieg 2017 waren es nie mehr. Auch im sportlichen Bereich kann Trainer Michael Köllner weiterhin auf alle Leistungsträger zählen. Zudem wurde der Kader mit Marcel Bär (Eintracht Braunschweig), Kevin Goden (1. FC Nürnberg) und Yannick Deichmann (VfB Lübeck) gezielt verstärkt. Zum Abschluss der Vorbereitung verpasste die Köllner-Elf allerdings ein Erfolgserlebnis. Die Löwen unterlagen Zweitligist 1. FC Nürnberg mit 2:3. Trotzdem fiel das Fazit von Michael Köllner positiv aus: „Wir haben eine intakte Mannschaft. Das ist das wichtigste!“ Identifikationsfigur: Mit 22 Toren war Sascha Mölders in der vergangenen Spielzeit erfolgreichster Torschütze in der 3. Liga. Trotzdem betont der 36-Jährige: „Es wird für mich persönlich schwer, wieder so viele Tore zu schießen, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber darum geht es auch gar nicht.“ Große Ziele setzt sich der Routinier unterdessen mit seinen „Sechzgern“: „Ich werde natürlich nicht jünger und wenn du Vierter geworden bist, glaubt dir kein Mensch, wenn du sagst, dass du Siebter oder Achter werden willst. Ich habe mit Sechzig in der Zweiten Liga gespielt und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht hochwollen. Wir wollen oben mitmischen.“ Als Selbstläufer sieht der Löwen-Kapitän die neue Spielzeit jedoch nicht: „Die Saison wird brutal, da jede Mannschaft gegen jede gewinnen kann.“ Dabei geht der TSV 1860 München bereits in die vierte Drittliga-Spielzeit. Zum Auftakt-Gegner FC Würzburger kickers sagt Mölders: „Wir sind guter Dinge, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen können. Würzburg hat einen super Trainer geholt. Torsten Ziegner hat jahrelang bewiesen, dass er die 3. Liga kennt. Die Würzburger haben eine runderneuerte Mannschaft. Es wird daher nicht einfach.“ Nachwuchsfördertopf: Positive Nachrichten gab es unter der Woche auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). So erhält der TSV 1860 München aus dem Nachwuchsfördertopf der 3. Liga eine Zahlung von insgesamt 246 000 Euro. Insgesamt werden über diese Maßnahme pro Saison 2,95 Millionen Euro brutto zur Belohnung und Stärkung der Nachwuchsförderung an die Drittligisten ausgezahlt. Ausgenommen ist der FC Bayern München II, da Mannschaften aus Lizenzvereinen ausgeschlossen werden. So werden die Gelder unter den anderen 19 Drittligisten der Saison 2020/21 aufgeteilt. Die Zahlungen werden nach zwei Kriterien berechnet. Zu Beginn erhält jeder Verein, der ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) hat, einen Grundbetrag von 100 000 Euro. Klubs, die gerade ein NLZ aufbauen, bekommen 50 000 Euro aus dem Topf. Je nach Einsatzzeit der U21-Spieler mit deutscher Staatsangehörigkeit wird der restliche Betrag festgelegt. Umso länger diese Spieler dem Verein angehören und je höher das NLZ in der Zertifizierung bewertet wurde, desto größer ist der Faktor, mit dem die Einsatzzeiten multipliziert werden. Die höchsten Summen fließen in diesem Jahr an die Spvgg. Unterhaching (465 000 Euro) und den FC Ingolstadt 04 (405 000 Euro).