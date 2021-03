Mit Dämpfer und Rückschlägen müssten sich die Würzburger Kickers in dieser Zweitliga-Saison eigentlich bestens auskennen. Das 0:3 am vergangenen Samstag beim neuen Spitzenreiter VfL Bochum war allerdings ein besonders schmerzhafter Niederschlag, glaubten sich die „Rothosen“ doch nach dem 3:2 gegen den HSV deutlich im Aufwind. „Wir sind in die Bochum-Falle getappt“, blickte Kickers-Cheftrainer Bernhard Trares auf der Online-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1.FC Heidenheim zurück.

Vieles hat dem 55-Jährigen im Ruhrstadion nicht gefallen. Die Räume für den Gegner waren dort zu groß, wodurch seine Spieler nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. In der Offensive dagegen wusste man mit den durchaus vorhandenen Räumen, die der Gegner den Kickers bot, nichts Gewinnbringendes anzufangen. „Wir wollten ein Stück weit zu viel“, meint Trares. Beflügelt vom furiosen Sieg gegen den HSV ging seine Elf für seinen Geschmack etwas zu leichtfüßig in die Partie. „Jetzt gehen wir rein und können Fußballspielen und uns durchkombinieren“, hätten seine Spieler offensichtlich gedacht. „Komischerweise haben wir vom Start weg dort nicht so verteidigt, wie ich das von meiner Mannschaft gewohnt bin“, stellt er fest. Zudem ärgerte ihn, dass einige Spieler ihre taktischen Vorgaben nicht gut umsetzten. „Wir haben uns dort locken lassen.“ Die Falle des VfL ist zugeschnappt.

Abnutzungskampf erwartet

Das soll unter Flutlicht am Dallenberg am Freitagabend gegen Heidenheim anders werden. Dort erwartet Trares einen „Abnutzungskampf“. „Wir werden versuchen, den Gegner auf Augenhöhe zu kriegen und dann das Spiel zu gewinnen.“ Der Respekt vor Heidenheim, das im vergangenen Jahr erst in der Relegation zur Bundesliga an Werder Bremen scheiterte, ist groß. Als extrem physische Mannschaft beschreibt Trares den Kontrahenten. „Wir müssen in jedem Duell auf dem Platz hellwach sein.“ Auch wenn Heidenheim auswärts etwas schwächelt. erwartet der Würzburger Coach Gäste, die versuchen werden, am „Dalle“ dominant aufzutreten.

Von der Disziplin der Spieler von FCH-Coach Frank Schmidt ist Trares sehr angetan. Und von deren „unglaublich körperbetonten Zweikampfführung“ sowieso. „Die sind einfach sehr schwer zu bespielen“, konstatiert er. Ein Gegner zum Schwärmen könnte man meinen. „Die arbeiten seit Jahren einfach sehr, sehr gut“, lobt er. Sein Trainerkollege Schmidt ist nun bereits im 14. Jahr dort im Amt. „Das spricht für ihn“, meint Trares: „Das finde ich klasse, dass ein Verein so eine Strategie fährt.“

Konkurrenzfähiger geworden

Für Bernhard Trares wird Spiel gegen den 1.FC Heidenheim sein 16. Zweitligaspiel an der Seitenlinie bei den Kickers. 14 Punkte holte der FWK unter dem gebürtigen Hessen. Mit der Ausbeute ist er nicht zufrieden, gibt er zu: „Wir haben einige Punkte liegen gelassen in Spielen, in den wir hätten zuschlagen müssen.“ Die Struktur im Spiel hätte sich allerdings verbessert, sagt er. „Wir sind konkurrenzfähiger geworden“, stellt er fest.

Noch beträgt der Abstand auf das rettende Ufer sieben Punkte. Gegen Heidenheim muss wieder ein Erfolgserlebnis her. Dabei wird Trares wohl erstmals nach fünf Spielen mit der gleichen Startelf wieder ein paar Änderungen vornehmen. „Frischer Wind“ und „ein neuer Geist“ seien mal wieder fällig. Nicht in Frage für einen Starteinsatz kommt wohl Winterneuzugang Rajiv van La Parra. „Von der Bank bringt er uns im Moment mehr“, findet der Trainer. Wieder zur Verfügung steht der zuletzt verletzte Mittelfeldspieler Nzuzi Toko. Hendrik Hansen, Fabian Giefer, Dominik Meisel und Ewerton fallen dagegen weiterhin aus. Für Luke Hemmerich ist die Saison sogar voraussichtlich komplett gelaufen.