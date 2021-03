Zweitligist FC Würzburger Kickers empfängt am morgigen Sonntag, 21. März, um 13.30 Uhr zum nächsten Geisterspiel am Dallenberg. Das Hinspiel war die Duell-Premiere zwischen beiden Teams im Profifußball. Beim Regensburger 2:1-Erfolg fielen damals alle Tore erst ab der 83. Minute. Für Bernhard Trares war das 1:2 in Regensburg die erste Niederlage als Würzburger Trainer (nach dem 2:1-Sieg zum

