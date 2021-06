Sontheimer bleibt nicht

Der FC Würzburger Kickers beginnt am heutigen Mittwoch, 16. Juni, mit der Vorbereitung auf die neue Saison – allerdings ohne Patrick Sontheimer. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zum 30. juni aus.

Der 22-Jährige kam erstmals als Leihspieler der SpVgg Greuther Fürth in der Winterpause der Saison 2018/19 an den Dallenberg. Damals entwickelte sich Sontheimer rasch zu einer festen Größe im Team und absolvierte elf Partien in der 3. Liga. Die „Rothosen“ krönten die Saison mit dem Sieg des Toto-Pokals. Sontheimer stand im Finale über 80 Minuten auf dem Feld.

Vertrag läuft aus: Patrick Sontheimer verlässt die Kickers. © Frank Scheuring

Zur darauffolgenden Saison verpflichteten die Kickers den Mittelfeldspieler fest. Von 38 möglichen Spielen absolvierte Patrick Sontheimer 37 Spiele, erzielte dabei vier Tore und steuerte drei weitere Assists bei. Der gebürtige Marktoberdorfer hatte somit großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga. Dort lief Sontheimer 31 Mal für die Rothosen auf. Unvergessen bleibt hier vor allem sein Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen den Hamburger SV am 22. Spieltag. Neben seinem Treffer zum 2:2 gegen den VfL Bochum steuerte er zwei Assists bei.

„Patrick Sontheimer war seit seiner Ankunft ein absoluter Leistungsträger und ein Dauerbrenner auf dem Platz. Er ist ein Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und stets sein Herz auf dem Platz gelassen hat“, sagte Sebastian Schuppan, der Vorstand Sport bei den Kickers.

Bereits im März war Sontheimer als heißer Kandidat für Hannover 96 gehandelt worden. Wenig später hieß es allerdings, dass das Interesse der Niedersachsen etwas abgekühlt sei. fwk/ptt