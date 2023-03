Sieg tut aus dreierlei Gründen gut

Derbysiege schmecken besonders. Vor allem wenn er einen vorläufigen Saisontiefpunkt erstmal beendet. Der FC Würzburger Kickers hat den ersten Sieg des Jahres 2023 eingefahren: Der Erzrivale FC Schweinfurt 05 wurde vor 4900 Zuschauern in der „Akon-Arena“ mit 3:1 besiegt. Ein fußballerischer Leckerbissen war das Unterfranken-Derby allerdings nicht.

„Hinter uns liegen sehr schwere Wochen“, erklärte Kickers-Mittelfeldmann Ivan Franjic nach Abpfiff vor dem immer noch feiernden Fanblock der Kickers. „Die ersten Spiele waren gar nicht so schlecht, aber Unterhaching haben wir verbockt.“ Mit der empfindlichen 0:3-Pleite aus der Vorwoche gingen die Kickers überraschend selbstbewusst in die Partie gegen die abstiegsbedrohten Schweinfurter. Nach knapp 20 Minuten zappelte der Ball im Schweinfurter Netz. Die Kickers-Spieler jubelten direkt vor dem mit gut 500 Fans gefüllten Gästeblock. Ein Angriff über die linke Seite, über die zweit- und drittligaerprobten Peter Kurzweg und Dominik Meisel, vollendete im Zentrum Dardan Karimani, der im Derby seine Bewährungschance als rechter Flügelstürmer nutzte, zum 1:0.

„In den Griff bekommen“

Die drückende Überlegenheit und die Führung münzte der FWK fortan aber – wie schon in den vergangenen Wochen gegen Türkgücü München (1:1), Vilzing (2:3), Aschaffenburg (1:1) – nicht in einen stabilen Start-Ziel-Sieg um. In der Schlussphase der ersten Hälfte schlichen sich zunehmend Schlampigkeiten und Unkonzentriertheiten ins Kickers-Spiel ein. Die zuvor erschreckend mutlosen „Schnüdel“ nutzten das Momentum. Der 1,94 Meter-Abwehrhüne Lucas Zeller kam in der 45. Minute sträflich frei zum Kopfball. 1:1.

„Schweinfurt kam bis dahin kaum über die Mittellinie. Das müssen wir unbedingt in den Griff bekommen“, ärgerte sich Franjic hinterher über die nachlässige Phase. „In der zweiten Hälfte hat man der Mannschaft aber angesehen, dass der unbedingte Wille das eigene Tor zu verteidigen da war“, findet der 25-Jährige, der darin die entscheidende Veränderung zu den letzten Spielen sieht. Die gesamte Mannschaft packte ein paar Prozent drauf in allen Bereichen, meint er weiter. Auch er. In der Hinrunde glänzte er als unwiderstehlicher, für die Regionalliga deutlich überqualifizierter Top-Scorer mit elf Treffern und 13 Torvorlagen. Nach etwas Verletzungsproblemen in der Wintervorbereitung stotterte auch der Motor des begabtesten Fußballers im Kader. Gegen Schweinfurt zeigte seine Formkurve wieder deutlich nach oben. In der 57. Minute machte seine Übersicht und sein feines Füßchen den Unterschied. Aus einer eher harmlos wirkenden Szene aus dem Halbfeld auf der rechten Seite, flankte er den Ball gezielt an den zweiten Pfosten, unerreichbar für die FC 05-Defensive auf den dort lauernden Kickers-Flügelspieler Benyas Junge-Abiol. 2:1. Siegerstraße.

Die Gäste, die zwar unter Profibedingungen ihre Arbeit auch unter der Woche verrichten, konnten insgesamt – wie schon beim 2:5 im Hinspiel – nur punktuell mit den Würzburgern mithalten. Ein neuerliches Comeback der harmlosen Elf von Ex-Kickers-Spieler Marc Reitmaier, der in Schweinfurt Ende Februar Christian Gmünder als Trainer ablöste, blieb aus. In der Nachspielzeit erhöhte Derby-Schreck Saliou Sané, mit seinem sechsten Treffer in den letzten drei Derbys gegen Schweinfurt, zum 3:1-Endstand. „Momentan machen wir uns das Leben häufig selbst schwer“, erklärte Franjic. Auch beim Derby war längst nicht alles Gold was glänzt. Trotzdem taugt der Erfolg als bitter nötiger Befreiungsschlag.

Am Dienstag geht es nämlich bereits weiter mit dem wichtigen Totopokal-Halbfinalspiel am Dallenberg gegen den Ligarivalen FV Illertissen, der an diesem Spieltag eine deutliche 0:4-Klatsche gegen Greuther Fürth II kassierte. Dabei geht es für die Kickers um viel Geld, das der Verein dringend gebrauchen könnte. Über 200 000 Euro kassiert ein Klub bereits für die Teilnahme. „Das Spiel ist für den Verein wichtig, für die Mannschaft wichtig – ich möchte nächstes Jahr DFB-Pokal spielen“, betonte Kickers-Kapitän Kurzweg.