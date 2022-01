Schwarz: Aufbruch statt Zusammenbruch

Zum Wundenlecken bleibt den Würzburger Kickers, nach der bitteren 1:2-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Waldhof Mannheim, keine Zeit. Schon am Dienstag ab 19 Uhr müssen die abstiegsbedrohten „Rothosen“ auswärts gegen den Zweitliga-Mitabsteiger VfL Osanbrück erneut ran.

Coach Danny Schwarz und sein Team wollen das Positive aus dem achten sieglosen Spiel in Serie ziehen. „Es stand einen Mannschaft auf dem Platz, die in allen Belangen, in Einstellung, Mentalität und fußballerisch an einem Strang gezogen hat“, hebt der 46-Jährige (vor der Bekanntgabe des Fischer-Rücktritts, siehe oben) hervor, der zudem von einer „Aufbruchstimmung in der Kabine“ am Tag nach der Niederlage, die erneut durch ein Gegentor in der 90. Minute zustande kam, berichtet.

Die öffentliche Kritik an Hendrik Bonmann, der bei beiden Gegentreffern in Mannheim nicht gut aussah, teilt Schwarz nicht. Sein Schlussmann und Kapitän bleibt unumstritten. Wohl nicht von Beginn an auf dem Platz aber erstmals im Kader stehen wird Neuzugang André Becker. Die 25 Jahre alte Leihgabe vom Jahn Regensburg (wir berichteten) komplettiert als vierter Winter-Neuzugang als Stoßstürmer den Kader.

Weitere Neue sind laut Schwarz nicht angedacht. „Der Verein hat sich bis an die Decke gestreckt. Es ist uns sehr gut gelungen, den Kader gezielt zu verstärken.“ Nicht mit an Bord nach Niedersachsen sind verletzungsbedingt Lars Dietz, Dildar Atmaca und Fanol Perdedaj. Den Tabellenachten VfL Osnabrück beschreibt der Kickers-Coach als eine „erfahrene und fußballerisch richtig gute Mannschaft.“ Er fügt aber auch an: „Unser größter Konkurrent sind wir selber.“