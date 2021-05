Santellis Mannschaft hält Wort

Eintracht Braunschweig – FC Würzburger Kickers 1:2

Braunschweig: Fejzic, Wiebe (82. Otto), B. Kessel (35. Bär), Diakhite, Schlüter, Nikolaou, F. Kaufmann (62. Ji), Ben Balla, Kroos (82. Kammerbauer), Kobylanski, Proschwitz (62. Abdullahi).

Würzburg: Bonmann, Feltscher (20. Feick), Strohdiek, Kraulich, Ronstadt (56. Hägele), Meisel, L. Dietz, Munsy (46. Herrmann), Sontheimer, Kopacz (87. Baumann), Pieringer (87. Nikolow).

Tore: 0:1 (2.) Pieringer, 0:2 (19., Foulelfmeter) Pieringer, 1:2 (79.) Ben Balla. – Rote Karte: Dong-Won Ji (90. +1, Braunschweig, grobes Foulspiel). – Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau).

„Es ist nur fair gegenüber jeder anderen Mannschaft in der Liga, dass wir bis zum letzten Spieltag anständig spielen. Das werden wir auf jeden Fall tun“, kündigte Würzburgs Trainer Ralf Santelli vor der Partie bei Eintracht Braunschweig an. Am Ende sollte der 52-Jährige von seiner Mannschaft nicht enttäuscht werden, denn der FC Würzburger Kickers feierte am 33. Spieltag der 2. Bundesliga einen kleinen Achtungserfolg. So gewann der FWK bei den Braunschweiger Löwen mit 2:1 (2:0). Dabei zeigten die „Rothosen“ im vorerst letzten Zweitliga Auswärtsspiel eine couragierte Leistung und verdienten sich somit am Ende auch alle drei Zähler im Eintracht Stadion.

„Wir haben befreit aufspielen können. Heute ist es uns gelungen, mit einer kompakten Defensive und einigen Nadelstichen in der Offensive zu agieren. In der zweiten Halbzeit hatten wir die eine oder andere Kontersituation, weil Braunschweig alles nach vorne schmeißen musste. Ein drittes Tor war für uns möglich. Das haben wir versäumt. Dass es am Ende so hitzig wird, ist beim aktuellen Tabellenstand beider Mannschaften völlig normal. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Hause“, freute sich Ralf Santelli nach der Partie.

Dagegen hat die Niederlage für die Hausherren bittere Folgen. Denn aufgrund der Siege der Konkurrenten SV Sandhausen (2:0 gegen Regensburg) und VfL Osnabrück (3:2 gegen den HSV) droht den Niedersachsen ebenso wie den Kickers der direkte Abstieg.

Pieringers Doppelpack

Die Kickers legen im Eintracht-Stadion einen echten Blitzstart hin. So brachte Marvin Pieringer mit einem Doppelpack die Elf von Ralf Santelli schon früh auf die Siegerstraße (2./19.). Zwar verkürzte Yassin Ben Balla in der 79. Minute noch auf 1:2, mehr sollte den Gastgebern aber nicht mehr gelingen – auch weil der BTSV über weite Strecken extrem nervös agierte. Zudem kassierte der Tabellensiebzehnte in der Nachspielzeit noch eine verdiente Rote Karte, als Dong-Won Ji Würzburgs Daniel Hägele von hinten umgrätschte (90. +1).

„Für uns ist der Spielverlauf ein Albtraum. Der Druck war ohnehin schon groß und das frühe Gegentor war dann schwierig zu verkraften. Nach dem Elfmeter in der 19. Minute und dem 0:2 in Rückstand wird es natürlich unheimlich schwierig. Man kann mit Blick auf die Daten nicht sagen, dass wir uns dem Schicksal ergeben haben. Es fehlte die Nervenstärke und die Ruhe. Würzburg konnte sich zurückziehen und auf Konter lauern. Trotz 22 Torschüssen waren wir aber nicht gefährlich genug. So richtig gefährdet haben wir das Tor nicht, der Anschlusstreffer fällt leider sehr spät. Die Jungs waren fassungslos in der Kabine. Es ist der größte Albtraum, wenn eine Partie so verläuft. Wir werden nach Hamburger fahren und alles versuchen. Wir haben es jedoch nicht mehr in der eigenen Hand, was wir unbedingt verhindern wollten“, zeigte sich Eintracht- Trainer Daniel Meyer nach dem Spiel sichtlich enttäuscht.

Am letzten Spieltag dieser Saison am Sonntag, 23. Mai, um 15.30 Uhr verabschiedet sich der FC Würzburger Kickers am heimischen Dallenberg gegen den SC Paderborn aus der 2. Bundesliga.