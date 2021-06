Ridge Munsy bleibt in der 2. Bundesliga

Nun also doch: Hatten sich Sport-Vorstand Sebastian Schuppan und Trainer Torsten Ziegner zum Trainingsauftakt vorige Woche noch gefreut, dass Ridge Munsy weiter an Bord ist, so sind sie jetzt doch eines besseren belehrt: Der Mittelstürmer wechselt vom Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers zum Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock. In der zurückliegenden Saison hatte Munsy 27 mal für die Kickers gespielt und dabei sieben tore erzielt.

„Ich bin sehr glücklich für den F.C. Hansa spielen zu können – bei einem Verein mit einer so großen Geschichte. Mein Ziel ist es, einen Teil zu dieser Geschichte beitragen zu können und dem Verein und der Mannschaft helfen zu können.“ Der 31-jährige Schweizer, der zudem auch die kongolesische Staatsbürgerschaft besitzt, hat einen Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Es war aber eine Ausstiegsklausel vereinbart.

„Ridge hat sich stets vorbildlich verhalten und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wünschen ihm in Rostock alles Gute“, so Kickers-Vorstand Sport Sebastian Schuppan.

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim F.C. Hansa sagte: „Mit Ridge haben wir einen physisch starken Stürmer mit großer Durchschlagskraft für uns gewinnen können, der über eine enorme Präsenz auf dem Platz verfügt und bei all seinen bisherigen Stationen seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Team-Player-Mentalität bringt er alles mit, um die Mannschaft fußballerisch und charakterlich zu bereichern sowie Verantwortung zu übernehmen.“

„Wulle“ und Lust kommen unter

Derweil hat der ehemalige Würzburger Torwarttrainer Robert Wulnikowski eine neue Aufgabe gefunden. Der 43-Jährige wird in gleicher Funktion in Zukunft für den Zweitligisten FC Ingolstadt tätig sein.

Auch ein weiterer Ex-Würzburger Coach hat einen neuen Job: Matthias Lust (ehemals Co-Trainer unter Michael Schiele und Marco Antwerpen in der 2. Bundesliga) hat einen neuen Verein. Er hat ebenfalls wieder als Co-Trainer beim Drittligisten Eintracht Braunschweig bis 2023 unterschrieben und ist damit wieder „Co“ von Michael Schiele. dies tat er zudem schon bei Schieles zweiter Zweitliga-Station SV Sandhausen. „Es war Michaels Wunsch, ihn auch hier im Trainerstab dabei zu haben“, so Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig zur Verpflichtung von Lust. mf/pm

