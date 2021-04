Mit vielen positiven Eindrücken kehrten die Nationalspielerinnen des Frauenfußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim von ihren Länderspielreisen zurück, schon am Samstagabend wartet nun das Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga auf die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai. Das Duell mit dem Tabellenführer FC Bayern München wird ab 18.30 Uhr auf Eurosport übertragen.

AdUnit urban-intext1

„Gerade unsere Neu-Nationalspielerinnen kamen mit sehr positiven Eindrücken zurück und haben wichtige Erfahrungen gesammelt, alle haben gute Ergebnisse erzielt und haben Selbstvertrauen getankt“, sagt Trainer Gallai und fügt an: „Wir wissen aus dem Pokal-Viertelfinale, dass wir uns keine einfachen Fehler erlauben dürfen, denn das wird gegen den FC Bayern bestraft. Zudem werden wir unsere Chancen effizienter nutzen müssen als im Pokalspiel, in dem wir schon viele gute Ansätze hatten. Wir stellen uns auf ein von Beginn an hohes Spieltempo ein, so dass wir davon nicht überrascht werden. Wir gehen davon aus, dass München ähnlich giftig ins Spiel starten wird. Wir wollen die Anfangsphase gut überstehen und uns selbst Respekt erspielen. Mit zunehmender Spieldauer und einem guten Ergebnis werden wir uns dann vielleicht mehr vom Spiel erarbeiten. Wir erwarten definitiv kein 50:50-Spiel, aber rechnen uns Chancen aus, wenn wir wenige Fehler machen und unsere Angriffe gegen die stabile Bayern-Defensive konsequent ausspielen.“

Celina Degen ist angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt und wird uns wohl erstmal fehlen. Bei Lena Lattwein machen wir noch langsam und werden kein Risiko eingehen.

Mit 26 Pflichtspielsiegen in Folge sorgte der FC Bayern München für Furore, die beeindruckende Serie riss jedoch am Osterwochenende im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Wolfsburg (0:2). pik

AdUnit urban-intext2