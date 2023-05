Rasant, spektakulär – aber ein Makel bleibt

Es war ein rasantes, für Regionalligaverhältnisse mitunter spektakuläres Fußballspiel, das sich der FC Würzburger Kickers und der FC Bayern München II am Freitagabend vor über 4000 Zuschauern in der Würzburger Akon-Arena boten (wir berichteten bereits ausführlich in unserer Samstags-Ausgabe).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Schlusspunkt sorgte Bayern-Talent Frans Krätzig mit einem Traumtor kurz vor Abpfiff zum 2:2. Der Linksfuß sorgte mit seiner Direktabnahme, die vom Innenpfosten ins Würzburger Tor einschlug, dafür, dass die Kickers-Spieler ein Fußballfest mit hängenden Köpfe verließen.

Es war wie so häufig der Kampf um die Deutungshoheit, wenn sich hinterher Presse, Trainer und Vereinsverantwortliche unterhielten. „Dieser Punkt reicht, um Platz zwei zu zementieren, um Bayern auf Abstand zu halten“, sagte Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn. „Wir haben jetzt 74 Punkte, das ist eine richtig gute Saison von uns.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Von Unterhachings Lizenz hängt tatsächlich alles ab Mehr erfahren Fußball Würzburger Kickers kassieren Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit Mehr erfahren Regionalliga Unterhaching ist Meister Mehr erfahren

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die SpVgg Unterhaching durch das Kickers-Unentschieden und durch ihren 2:0-Auswärtssieg bei der DJK Vilzing vorzeitig, drei Spieltage vor Schluss, die Meisterschaft feiern durfte.

Zur Erinnerung: Die Kickers gingen mit einem Drei-Punkte-Rückstand auf Unterhaching in die Winterpause, in der sich Spieler, Trainer und Verein dann darauf einschworen, 2023 die Meisterschaft holen zu wollen. Dieses Ziel wurde frühzeitig und letztlich deutlich verfehlt.

Von 18 Punkten nur 2 geholt

Ein Grund dafür, dass die „Rothosen“, letztlich kein echtes Wörtchen um den Titel mitspielen konnten, ist die Tatsache, dass gegen keines der drei anderen Spitzenteams gewonnen werden konnte. Insgesamt 18 Punkte waren in den direkten Duellen gegen Unterhaching, FC Bayern München II und dem 1.FC Nürnberg II – den außer den Kickers stärksten Teams der Liga – zu vergeben. Heraussprangen letztlich magere zwei Zähler – jeweils ein Unentschieden in den Heimspielen gegen die U23 der Bayern und Nürnberg. In den restlichen vier Spitzenspielen setzte es Niederlagen.

Ein Makel bleibt

Alles eine statistische Spielerei? Mitnichten. Die Kickers-Elf zeigte am Freitagabend recht anschaulich, dass ihr zur absoluten Spitzenmannschaft noch ein Entwicklungsschritt fehlt. Gegen die „kleinen Bayern“ passte wirklich Vieles. Doch am Ende waren die Würzburger Kickers wieder einmal nicht in der Lage eines, der Topteams in die Knie zu zwingen. Ein Makel, der eine gute von einer sehr guten Mannschaft unterscheidet. Spektakel hin, Spektakel her.