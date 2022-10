Profi war eigentlich gar nicht der Plan

In der 85. Minute im Spitzenspiel vor 3400 Zuschauern am Würzburger Dallenberg zwischen den Kickers und Wacker Burghausen am vergangenen Montag „bebte“ der „Dalle“, als Dominik Meisel nach einer unwiderstehlichen Vorlage von Saliou Sané das überfällige 2:1 erzielte. 3:1 hieß es am Ende. Die Würzburger Kickers befinden sich weiter im sportlichen Höhenflug und im Gleichschritt mit der Spvgg. Unterhaching an der Tabellenspitze. Am Sonntag geht es für die „Rothosen“ zur U23 des FC Bayern München.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben eine Entwicklung durchlebt“, erklärte Mittelfeldspieler Dominik Meisel nach dem jüngsten Erfolg, dem sechsten Ligasieg in Serie. Seit der 0:1-Heimniederlage gegen Unterhaching haben die Kickers nur noch gewonnen – in Liga und Pokal. „Gegen Unterhaching haben wir nach dem 0:1 noch den Kopf verloren“, blickt er zurück. „Diesmal haben wir uns nicht von der Spielweise des Gegners anstecken lassen und stattdessen unser Ding durchgezogen.“

Es war nämlich ein hartes Stück Arbeit. Der zuvor elf Spiele ungeschlagene Spitzenreiter aus Oberbayern spielte „eklig“, wie es Meisel ausdrückte, versuchte mit allen Mitteln irgendwie mindestens einen Punkt aus der „Flyeralarm-Arena“ zu entführen. Ohne Erfolg. Auch wegen „Dauerbrenner“ Dominik Meisel. Der Oberfranke wechselte 2017 an den „Dalle“, eigentlich nur um in der damals noch vorhandenen U23 der Kickers etwas Bayernliga zu spielen und parallel dazu in Würzburg zu studieren. In der U17 spielte er noch Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, in der U19 fiel er durch das Raster und wechselte zurück zu seinem Heimatklub Bayern Hof.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionalliga Bayern Würzburger Kickers: Nach dem Rückstand ruhig geblieben Mehr erfahren Fußball Der Trainer erklärt, was den Kickers klar sein muss Mehr erfahren Regionalliga Bayern Keine Probleme Mehr erfahren

„Ich hatte nicht auf den Zettel, dass ich Profifußballer werden muss.“ Zur Saison 2019/20 gehörte er zu den Wenigen, die von der aufgelösten U23-Mannschaft in den Profikader übernommen wurden. Im verrückten Aufstiegsjahr während dem Ausbruch der Corona-Pandemie, gehörte Meisel – auch wenn er es in drei Einsätzen nur auf 17 Drittligaminuten brachte – zu den Aufstiegshelden unter dem damaligen Trainer Michael Schiele. „Ich habe mit den Kickers schon einiges erlebt. Sowohl Positives als auch Negatives“, sagt er heute. Dem Aufstieg folgten zwei bitterböse Abstiege. Eigentlich zwei Jahre, die keinerlei Gewinner am Dallenberg hervorbrachten. Vielleicht einen: Dominik Meisel war in der 2. Bundesliga, im völlig chaotisch zusammengestellten Kader, völlig überraschend zeitweise „der Mann für alle Fälle“. Bernhard Trares, Trainer Nummer drei in der Zweitliga-Saison und dessen Nachfolger Ralf Santelli setzten in insgesamt 16 Spielen auf den „No name“, der sich auf allerhand Positionen – von Rechtsverteidiger bis offensives Mittelfeld – plötzlich Einsatzzeiten im deutschen Unterhaus erspielte. In der zurückliegenden Drittliga-Saison gehörte er mit 24 Einsätzen schon überwiegend zum Stamm.

Die Treue gehalten

Nach dem Doppelabstieg war er einer von vier Feldspielern, die dem Verein die Treue hielten. Unter CTrainer Marco Wildersinn erkämpfte er sich jetzt einen Stammplatz im Dreier-Mittelfeld, als zweiter „Achter“ neben dem überragend aufspielenden Ivan Franjic, vor dem „Sechser“ Maximilian Zaiser. „Er ist der ,Achter’, der uns Stabilität gibt, aber auch immer torgefährlich werden soll“, beschreibt Wildersinn die Rolle Meisels. Die Lauf- und Zweikampfstärke waren bekannt, auch sein ordentliches Passspiel mit einer geringen Fehlerquote.

Für seine Treffsicherheit war die dienstälteste „Rothose“ im Kader bis dato allerdings nicht bekannt. Sein einziger Treffer rührte bis zu dieser Spielzeit aus dem mühsamen 5:3-Totopokalsieg gegen den achtklassigen SV Mosbach im August 2019. „Fünf Stück“, hat der „Box to Box-Spieler“ sich vor dieser Saison vorgenommen. Nur noch ein Treffer fehlt ihm nach nur 15 Spieltagen zum „Ziel“. „Es macht aktuell einfach brutal Spaß.“