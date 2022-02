Peter Kurzweg für zwei Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Peter Kurzweg vom Drittligisten FC Würzburger Kickers im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Peter Kurzweg war in der Nachspielzeit des Drittligaspiels beim 1. FC Saarbrücken am 7. Februar von Schiedsrichter Patrick Kessel (Norheim) des Feldes verwiesen worden. Der Winterneuzugang und Rückkehrer fehlt den Würzburgern damit nun in den wichtigen Kellerduellen gegen den MSV Duisburg und den TSV Havelse. pati

