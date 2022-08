Obacht vor dem Derby

Der bayerische Verbandspokal-Wettbewerb 2022/23 geht in die zweite Hauptrunde: Gesucht werden die 16 Teams für das Achtelfinale. Lokalkolorit versprüht dabei das unterfränkische Duell zwischen dem TSV Großbardorf und dem FC Würzburger Kickers am heutigen Dienstag um 18 Uhr.

Nur allzu gern würden die „Grabfeld Gallier“ gegen die Kickers für eine Überraschung sorgen, doch nach anfänglichen Problemen zum Saisonstart hat sich der FWK gefangen und wollen sich auch im Pokal keine Blöße geben, winkt doch dem Pokalsieger der Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs.

Die Gastgeber aus Großbardorf feierten am vergangenen Spieltag beim 3:1-Erfolg gegen den Würzburger FV eine gelungene Generalprobe. Folgerichtig betont FWK-Trainer Marco Wildersinn: „Es wird ein typisches Pokalspiel. Wir haben uns schon in der ersten Runde schwer getan. Deshalb gilt nun unsere volle Konzentration der Partie in Großbardorf.“ Die Partie aus Großbardorf wird live auf sporttotal.tv zu sehen sein. Insgesamt werden 15 der 16 Begegnungen im Livestream übertragen. „Stellenwert und Attraktivität unseres Pokal-Wettbewerbs sind unbestritten“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher. pati