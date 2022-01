Nicht mehr gerecht?

0:15 000 – so lautet das Zuschauer-Verhältnis, das am Wochenende zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Magdeburg in der 3. Liga herrschen wird. „Ich sehe es mittlerweile kritisch und es ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Kickers-Trainer Schwarz mit Blick auf dieses Missverhältnis. In Bayern sind bei Profi-Fußballspielen weiter keine Fans erlaubt, in Kaiserslautern und Wiesbaden je 1000, in Braunschweig und Meppen je 500, in Köln und Duisburg, 750 – und in Magdeburg eben 15 000. „Wenn wir vor Fans spielen würden, dann würde das bei den Spielern noch ein paar Prozent herauskitzeln“, ist sich Schwarz sicher. Die Frage stellt sich deshalb: Ist der Wettbewerb wirklich noch gerecht? mf

