Neumanns Gefühl für ein 0:0

Türkgücü München – FC Würzburger Kickers 0:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

München: Hipper, Rech, Holz, Gashi (76. Shabani), Emirgan (58. Sahin), Hingerl, Auburger, Woudstra (58. H-Wold), Takahara (87. Osmanoski), Gracic, Zant.

Gleichauf waren Würzburg (l., Sané) und München beim 0:0. © frank Scheuring

Würzburg: Richter, Wegmann, Haas, Karimani (57. Meisel), Sané, Kurzweg, Franjic, Zaiser, Caciel (57. Montcheu), Hägele, Junge-Abiol.

Mehr zum Thema Fußball Kickers spielen sich in die Herzen der Fans zurück Mehr erfahren

Gelb-Rote Karte: Hingerl (90.+3, T. München). – Rote-Karte: Mannschaftsoffizieller T. München (90.+4). – Schiedsrichter: Dr. Markus Huber (Wurmannsquick). – Zuschauer: 615.

Ohne Sieger endete das Duell der beiden Drittliga-Absteiger Türkgücü München und den Würzburger Kickers. „Am Ende war es ein Unentschieden, das wir so mitnehmen. Ich glaube, wir waren in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und hatten auch klare Chancen, um in Führung zu gehen. Weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben, müssen wir mit dem einen Punkt leben,“ sagte FWK-Trainer Marco Wildersinn.

Die Kickers starteten im Grünwalder Stadion gut in die Partie und hatten auch die ersten Tormöglichkeiten. Zuerst lenkte Türkgücü-Schlussmann Johann Hipper einen Schuss von Dardan Karimani um den Kasten, ehe bei der folgenden Ecke Peter Kurzweg per Kopf das Tor nur knapp verfehlte (9.). Auch danach bestimmten die Rothosen das Geschehen. Bestes Beispiel dafür war die zwölfte Minute: Nach einem schönen Spielzug landete der Ball im Anschluss bei Sané, der sofort aus der Drehung abzog. Jedoch reagierte Johann Hipper glänzend und lenkte den Ball noch um den Pfosten.

Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Kickers dann aber Glück, dass ein Abschluss von Albano Gashi aus zentraler Position knapp neben dem Würzburger Tor landete (43.). Zudem rettet Kapitän Peter Kurzweg nach einem langen Ball in höchster Not gegen den durchgebrochenen Jordi Woudstra (45.+1).

Zu viele einfache Fehler

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann ein Spiel ohne echte Höhepunkte. Beide Mannschaften leisteten sich immer wieder einfache Fehler im Spielaufbau. Zudem sorgten viele Foulspiele für ein Unterbrechung des Spielflusses. Obendrein verpassten es die Kickers in dieser Phase, aus ihren viele Standardsituationen Kapital zu schlagen. Diese blieben allesamt ungefährlich.

Erst in der Schlussphase der Partie wurde es dann noch einmal hektisch. Nach einer Rudelbildung direkt vor der Würzburger Bank, kochten plötzlich die Emotionen hoch. Daraus folgten gleich zwei Platzverweise für München. Zuerst sah Feldspieler Sascha Hingerl aufgrund unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte, ehe kurz darauf auch noch der Videoanalyst der Hausherren die Bank mit glatt Rot verlassen musste. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Huber ab. „Das Gefühl, dass es 0:0 ausgehen würde, war in der zweiten Halbzeit irgendwann da,“ sagte Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann.