Würzburg. Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers hat zwei neue Spieltermine: Das am vergangenen Wochenende abgesetzte Match bei Hannover 96 findet nun am Donnerstag, 8. April, um 18.30 Uhr statt. Drei Tage später, also am Sonntag, 11. April, treffen die "Rothosen" um 13.30 Uhr zu Hause auf den 1. FC Nürnberg. Die Partie gegen den Club war ursprünglich für Freitag, 9. April, um 18.30 Uhr, geplant, wurde nun aber wegen des Nachholspiels in Hannover verlegt.